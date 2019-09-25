Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6985
  • 6,2606
  • 279.476
  • 102465
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe çabukluk ve taktik çalıştı

Fenerbahçe çabukluk ve taktik çalıştı

Fenerbahçe çabukluk ve taktik çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Dörderli gruplar halinde yapılan dar alanda çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla derbinin hazırlıklarına devam edecek.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

O eleştirilere yanıt verdi
Taner Ölmez'den 'Doktor Ali Vefa' itirafı
Hande Doğandemir fena yakalandı! Sosyal medyanın diline düştü
Buse Varol ticarete atılıyor! Tam 500 bin TL'ye...
Sürpriz nikahın ardından hamilelik açıklaması
<p>Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD´nin New York kentinde Türk-Amerikan Ulusal Yönlen

´Müslümanların Merkezi Birliğe İhtiyacı Var´ Dedi, Türkiye´yi İşaret Etti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

EYT için üç farklı teklif modeli komisyonda!

Limonlu suyun 18 mucizevi faydası!