Fenerbahçe, Burhan Karaçam'ın istifa ettiğine dair basında çıkan haberleri yalanladı

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
“Bugün bir internet sitesinde, Başkan Yardımcımız Sayın Burhan Karaçam’ın görevinden istifa ettiğine dair bir haber yer almıştır. Bu haber tamamen gerçek dışıdır.
Taraftarlarımızdan ricamız, Kulübümüzün saha içinde ve saha dışında ciddi mücadele verdiği, kritik dönemden geçtiği bu süreçte, gözle görülür bir şekilde artan asılsız haberlere itibar etmemeleridir.”
Galatasaray, Mustafa Kapı'nın sözleşme uzatma tekliflerini reddettiği gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 19 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
Süper Lig'de kalan haftaları değerlendiren Rıdvan Dilmen, 'Tartışmasız şu an favori Trabzonspor. Fatih Terim, Kadıköy'de kazanırsa Trabzonspor kadar şansı olur. Çünkü Galatasaray, finalleri iyi oynamayı bilen bir takım.' dedi.
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Mario Lemina’yla ilgili açıklama yayımladı.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor son dört sezonda toplamda 40 stoper oyuncusu transfer etti. 4 büyük kulüp, söz konusu transferler için 48 milyon 162 bin avro bonservis ücreti ödedi.
Portekiz 1’inci Futbol Ligi’nin 21’inci haftasında oynanan Vitoria Giumaraes-Porto maçında tribünlerden yapılan ırkçı tezahüratlara tepki gösteren Porto’nun Malili futbolcusu Moussa Marega, sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.
Sakatlığını tamamen atlatan Falcao, 2 maç sonra formasına kavuştu. Malatyaspor maçında 81’de oyuna giren Kolombiyalı yıldız, 1 net fırsat harcadı, 1 de gollük pas verdi. Fatih hoca, Fenerbahçe derbisinde Adem ile Falcao arasında bir seçim yapacak.