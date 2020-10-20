Fenerbahçe 'bulut'ların üstünde!

14 milyar euroluk İstanbul rüyası

Son durağı Atatürk Olimpiyat Stadı olan muhteşem futbol resitali bugün start alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde perde bugün açılıyor... 32 takım en büyük olmak için mücadele edecek. Devler arenasındaki takımların toplam kadro değeri ise 14 milyar euro...