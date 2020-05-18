Fenerbahçe, Bucasporlu Barış Sungur'un peşinde

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden 1928 Bucaspor'da başkan Cihan Aktaş, genç golcü Barış Sungur için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme yaptıklarını söyledi.

1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, Bucaspor altyapısında yetişip şimdiden Süper Lig ekiplerinin gözdesi haline gelen 18 yaşındaki santrfor Barış Sungur için birçok teklif aldıklarını ifade etti. Süper Lig'den 6, TFF 1’inci Lig'den ise 1 takımın Barış'ı istediğini dile getiren Başkan Aktaş, "Kulüplerimizle görüşmelerimiz sürüyor. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç ile de bir görüşmemiz oldu. Teklifleri değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

BUCASPOR 500 BİN EURO İSTİYOR

Sarı-lacivertlilerin Barış Sungur için 500 bin Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un genç futbolcu için 1 milyon TL'lik teklif yaptığı ifade edildi. Ayrıca Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün 1 milyon 300 bin TL, Medipol Başakşehir'in ise 2 milyon TL önerdiği vurgulandı.

Almanya doğumlu olup 2013'ten bu yana Bucaspor altyapısında forma giyen Barış, profesyonel kariyerinde sadece bu sezon 3'üncü Lig'de 2 maça çıktı. Ağları 1 kez havalandıran Barış'ın sezon sonunda Süper Lig'e gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.