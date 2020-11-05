Fenerbahçe bu sezon tarihe geçebilir!

Sabah

Fenerbahçe, 1988-89 sezonunda 19 takımın mücadele ettiği ligde oynadığı 36 maçta 103 gol atıp 93 puanla şampiyon olmuştu. 7 haftada toplanan 17 puan yeni bir rekor için iştahı kabarttı.

BU KEZ 97 PUANA ULAŞILABİLİR!



Şu an 2.42 puan ortalamasına sahip olan Kanarya, bunu devam ettirirse sezon sonu 97 puanı görebilir.

TARİHE GEÇME FIRSATI

Fenerbahçe, 18 transferin yanı sıra sezona yaptığı sıra dışı başlangıçla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon fikstürde fazla maç olmasının avantajını puana çevirirse, tarihin en çok puan toplayan takımı olabilir. 1987-88 sezonunda başlayan 3 puanlı sistemde en çok puan toplama rekoru Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertliler, 1988-89 sezonunda 19 takımlı ligde oynadığı 36 maçta 103 gol atıp 93 puanla şampiyon olmuştu.

90 VE ÜZERİ PUAN TOPLAYAN 2 TAKIM VAR

1987-88 sezonunda Galatasaray, 20 takımlı ligde oynadığı 38 maçta 90 puan toplayarak, 90 puan ve üzerine çıkan bir diğer takım oldu. 3 puanlı sezonlarda Beşiktaş'ın 85 (2002-03), Fenerbahçe'nin 84 (1995-96), 82 (2010-11) ve 80 (2004-05), Galatasaray'ın 83 (2005-06) ve 82 (1996-97) puanlı şampiyonlukları bulunuyor. Bunun dışında 80 puan ve üzerine çıkılan başka sezon yok.

ALANYASPOR DA REKORA ADAY

Bu sezon her takım 40 maç oynayacağı için şampiyon olacak kulübün tarihe geçme fırsatı bulunuyor. 7 maçta 17 puan toplayan Fenerbahçe, yakaladığı puan ortalamasını devam ettirirse (2.42) 97 puana ulaşabilir. Şayet bu performans sürerse sarı-lacivertliler elinde bulundurduğu puan rekorunu da kırabilir. Deprem felaketi nedeniyle Göztepe maçı ertelenen ve puan ortalaması Fenerbahçe'den daha iyi olan Alanyaspor (2.67) yine rekora aday takımlar arasında.