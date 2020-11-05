Fenerbahçe bu sezon tarihe geçebilir!

BU KEZ 97 PUANA ULAŞILABİLİR!
Şu an 2.42 puan ortalamasına sahip olan Kanarya, bunu devam ettirirse sezon sonu 97 puanı görebilir.
TARİHE GEÇME FIRSATI
Fenerbahçe, 18 transferin yanı sıra sezona yaptığı sıra dışı başlangıçla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon fikstürde fazla maç olmasının avantajını puana çevirirse, tarihin en çok puan toplayan takımı olabilir. 1987-88 sezonunda başlayan 3 puanlı sistemde en çok puan toplama rekoru Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertliler, 1988-89 sezonunda 19 takımlı ligde oynadığı 36 maçta 103 gol atıp 93 puanla şampiyon olmuştu.
90 VE ÜZERİ PUAN TOPLAYAN 2 TAKIM VAR
1987-88 sezonunda Galatasaray, 20 takımlı ligde oynadığı 38 maçta 90 puan toplayarak, 90 puan ve üzerine çıkan bir diğer takım oldu. 3 puanlı sezonlarda Beşiktaş'ın 85 (2002-03), Fenerbahçe'nin 84 (1995-96), 82 (2010-11) ve 80 (2004-05), Galatasaray'ın 83 (2005-06) ve 82 (1996-97) puanlı şampiyonlukları bulunuyor. Bunun dışında 80 puan ve üzerine çıkılan başka sezon yok.
ALANYASPOR DA REKORA ADAY
Bu sezon her takım 40 maç oynayacağı için şampiyon olacak kulübün tarihe geçme fırsatı bulunuyor. 7 maçta 17 puan toplayan Fenerbahçe, yakaladığı puan ortalamasını devam ettirirse (2.42) 97 puana ulaşabilir. Şayet bu performans sürerse sarı-lacivertliler elinde bulundurduğu puan rekorunu da kırabilir. Deprem felaketi nedeniyle Göztepe maçı ertelenen ve puan ortalaması Fenerbahçe'den daha iyi olan Alanyaspor (2.67) yine rekora aday takımlar arasında.
Seçime hazırlanan Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in yeniden başkan adayı olma kararı aldığı ve yeni bir ekiple yola çıkmayı planladığı ortaya çıktı.
Kendisini kötü hissettiği için dünkü antrenmanda yer almayan Tolga Ciğerci'ye yapılan koronavirüs testi negatif çıktı. Gurbetçi futbolcunun gribal enfeksiyon geçirdiği tespit edildi.
Galatasaray haricinde Trabzonspor ve Mainz'ın da peşinde olduğu milli futbolcumuz Yunus Mallı'nın ilk tercihi Cimbom.
Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Denizli ayrıca teklifler aldığını da sözlerine ekledi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek genç oyuncuları Ömer Faruk Beyaz konusunda yakında iyi gelişmeler yaşanacağını söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Pandemide iyiye doğru gitmiyoruz maalesef. Pandemi her geçen gün artmaktadır. Localarımızı açtık yüzde 50 kapasiteyle. Şimdilik bununla idare edeceğiz. Pandemi olayı düzelirse tekrar Sağlık Bakanlığı'yla görüşüp tribünlerimizi de yüzde 10-20 veya 30 kapasiteyle açmak istiyoruz" dedi.