Fenerbahçe bu sezon işi sıkı tutuyor

YENİ TRANSFERLERİN BAZILARI KAMPA YETİŞTİ



Geçen sezon yaptığı hataları tekrarlamamaya çalışan Fenerbahçe Yönetimi bu kez elini çabuk tuttu. Geçen sezon başında kamplara yetiştirilemeyen yeni transferler form tutma ve uyum konusunda geç kalmıştı. Şimdi ise Vedat Muriç, Kruse, Emre Belözoğlu kadroya erken katıldı ve az da olsa takımla kampta çalışma fırsatı buldu.



ERSUN YANAL İŞİ SIKI TUTTU



Geçtiğimiz sezonun izlerini tamamen silmeye çalışan Fenerbahçe´de teknik direktör Ersun Yanal, işi sıkı tuttu. Yeni sezona sıkı çalışma ile hazırlanan sarı-lacivertli ekipte Yanal, takımdaki konsantrasyon bozulmasın diye elinden geleni yaparak, öğrencilerinin sağlam adımlar ile ilerlemesini istiyor. Öğrencilerini yeni sezona şampiyonluk parolası ile hazırlayan Ersun Yanal, bütün çalışmalarını buna göre yaptırıp adeta nefes aldırmadı. Sıkı idmanlar ile futbolcularının güç depolamasını sağlayan Yanal, "Acı çekiyorsunuz ama hedefe ulaşacağız, mutlu son bizleri bekliyor´´ diyerek her oyuncusuyla yakından ilgilendi.



Başkan Ali Koç´un da üstün çabaları ile istediği oyuncuları takıma alabilen ve yüzü gülen tecrübeli teknik adamın tek sıkıntısı Volkan Demirel. Tecrübeli file bekçisini takımda görmek isteyen Ersun Yanal geç de olsa Volkan´ın ekibe katılarak Emre Belözoğlu ile birlikte takımı toparlamasını bekliyor.



EMRE BELÖZOĞLU GENÇ OYUNCULARDA HEYECAN YARATTI



Fenerbahçe´ye 4 yıl aradan sonra dönen Emre Belözoğlu, genç oyuncularda heyecan yarattı. Gençler, Topuk Yaylası´na gelerek takımın kampına katılan Emre Belözoğlu´dan çok şey öğreneceklerini ifade ederek, aynı takımda forma giyecek oldukları için de çok şanslı olduklarını dile getirdi. Bu sezon teknik direktör Ersun Yanal´ın en büyük destekçisi olacak Emre Belözoğlu, geçen yıl yaşanan dağınıklığa son verip kenetlenmeyi ve arkadaşlığı ön plana çıkartacak. Takımda 1´inci kaptan olarak görev alacak Emre´ye ise 2´nci kaptan Hasan Ali Kaldırım destek verecek.



OZAN TUFAN HIRSIYLA DİKKAT ÇEKTİ



Topuk Yaylası´ndaki çalışmalarda konsantrasyonu elden bırakmayan Fenerbahçe´de Ozan Tufan yaptığı sıkı idmanlar ile göz doldurdu. Günde yapılan 2 antrenmanda da gösterdiği performansı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan istekli bir grafik çizdi. Kampa hazır bir şekilde gelen ve idmanlarda takım arkadaşlarına göre daha erken sahada yer alan Ozan Tufan, antrenmanlardan en son ayrılan isim de olarak yeni sezonda formayı üzerinden çıkarmak istemediğini gösterdi.



MAX KRUSE VE ALLAHYAR UYUM SORUNU YAŞAMADI



Fenerbahçe´nin kadrosuna yeni kattığı Max Kruse ve Allahyar Sayyadmanesh, takım arkadaşlarıyla hemen uyum sağladı. İdmanlarda ve boş zamanlarda hep birlikte zaman geçiren futbolcular, yeni takımlarına ve arkadaşlarına yabancılık çekmedi. Gösterdikleri performans ile teknik heyetin beğenisini toplayan Kruse ve Allahyar, istekli ve hırslı görüntüsü ile yeni sezona hazırlandı. Tercümanı olmadığı halde takım içindeki uyumu yakalayan Allahyar, elinden gelenin fazlasını vererek sıkı çalışıyor. Vedat Muriç ise takımın forvet hattını psikolojik olarak rahatlattı. Yıllardır sezona golcüsüz başlayan, ya transferde geç kalan ya da sakatlık sorunu nedeniyle sezonun ilk maçlarındaki santrafor mevkisine orta saha oyuncusu ile çıkmak zorunda kalan sarı-lacivertli takım bu konuda bu sezon rahat. Vedat'ın uyumlu yapısı da takımdaki arkadaşlık bağlarının güçlenmesine katkı sağladı.



MEHMET EKİCİ FORMAYA YAKIN



Geçtiğimiz sezon sakatlığından dolayı sıkıntı yaşayan Mehmet Ekici, yeni sezonda formanın en büyük adayı. Sezona sakatlıklarla başlayan ve devamında da istenileni veremeyen Mehmet Ekici, 2019-2020 sezonuna özveriyle çalışıyor. Sakatlık yaşamadan sezona başlaman isteyen Mehmet Ekici, ligin devamında da iyi bir grafik çizerek formayı çıkarmak istemiyor.



HASAN ALİ SON 2 GÜNE KATILDI



Fenerbahçe´de yaz boyunca antrenmanlara ara vermeyen Hasan Ali Kaldırım, Topuk Yaylası´ndaki çalışmaların son 2 gününde takıma katıldı. Tatilde yaptığı antrenmanlar sayesinde takıma hazır gelen Hasan Ali, istekli görüntü sergiledi.



MİLLİ OYUNCULAR ERKEN VE FİT GELDİ



Sarı-lacivertlilerde milli takımlardan dönen oyuncular takıma erken dönerken performansları teknik heyeti memnun etti. Milli takımlarda görev aldıktan sonra ekstra izinli sayılan Emre Belözoğlu, Eljif Elmas ve Miha Zajc, takıma erken dönerek çalışmalara katıldı. Topuk Yaylası´ndaki sıkı çalışmaya dahil olan futbolcular, genç oyunculara da örnek oldu. Takımdaki uyumu ve isteği gören genç oyuncular ise ağabeylerinden bir şeyler öğrenmek için büyük çaba sarf ettiler.



Öte yandan, el parmağında sakatlık bulunan kaleci Altay Bayındır, her idmanda yer aldı. Milli takımdan kalan ufak bir sakatlığı bulunan Altay, buna rağmen takımdaki havayı bozmadı ve her idmanda takımla çalışmalara katıldı.