  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 07 Haziran 2020 Pazar 13:31
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe bu akşam hazırlık maçı yapacak

Fenerbahçe bu akşam hazırlık maçı yapacak

Paylaş

Fenerbahçe, seyircisiz tribünlere uyum sağlama ve saha zeminini deneme amacıyla idman ve hazırlık maçı yapacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, bu akşam saat 18.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde seyircisiz tribünlere uyum sağlama ve saha zeminini deneme amacıyla kısa bir çalışma ve ardından sarı ve lacivert takım olarak hazırlık maçı yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden Keinan Davis'in transferini istiyor

title

34 yaşındaki Radamel Falcao'nun metabolizma yaşı 22 çıktı

title

Fenerbahçe yönetiminin uzun süredir hiçbir teknik direktörle görüşmediği ortaya çıktı

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Transfer resmen açıklandı! 1 yıllık imzayı attı
Transfer resmen açıklandı! 1 yıllık imzayı attı

Transfer resmen açıklandı! 1 yıllık imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, iç transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar sezon başında 1 yıllığına kadrosuna kattığı stoper Atınç Nukan'la nikah tazeledi.

Fener bombayı patlattı! 3 yıllık anlaşma sağlandı
Fener bombayı patlattı! 3 yıllık anlaşma sağlandı

Fener bombayı patlattı! 3 yıllık anlaşma sağlandı

MLS ekiplerinden Houston'da forma giyen Alberth Elis'in Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi…

Taraftarları şok eden detay! Meğer teknik direktör...
Taraftarları şok eden detay! Meğer teknik direktör...

Taraftarları şok eden detay! Meğer teknik direktör...

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de taraftarları şok eden gerçek ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli yönetimin, 1 aydan fazla bir süredir hiçbir teknik adamla görüşmediği ortaya çıktı.

Ozan Tufan ve Gökhan Töre gibi olacak! 'Sakın göndermeyin'
Ozan Tufan ve Gökhan Töre gibi olacak! 'Sakın göndermeyin'

Ozan Tufan ve Gökhan Töre gibi olacak! 'Sakın göndermeyin'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden Güven Yalçın'ın takımda tutulmasını istedi.

Emre'den ses getirecek transfer! Bitti bu iş
Emre'den ses getirecek transfer! Bitti bu iş

Emre'den ses getirecek transfer! Bitti bu iş

Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu, Nuri Şahin'i ikna etti ve başarılı futbolcudan transfer sözü aldı. Öte yandan Belözoğlu, Andre Schürrle için de Nuri Şahin'den bilgiler aldı.

'Adebayor gibi topçu, mutlaka alalım'
'Adebayor gibi topçu, mutlaka alalım'

'Adebayor gibi topçu, mutlaka alalım'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı yönetimden, stilini Emmanuel Adebayor'a benzettiği Keinan Davis'in transferini istedi.

Conor McGregor'dan beklenmedik karar
Conor McGregor'dan beklenmedik karar

Conor McGregor'dan beklenmedik karar

İrlandalı karma dövüş (UFC) sporcusu Conor McGregor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kariyerini noktaladığını açıkladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.