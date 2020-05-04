Fenerbahçe borçsuzluk kağıdını UEFA'ya gönderdi

Fenerbahçe'de futbolcularla ilgili olan mali sorunlar çözüldü. Geçen sezondan futbolculara olan 70 milyon lira ve bu sezondan da 60 milyon lira toplam 130 milyonluk borç yükünden sarı-lacivertliler kurtuldu.
BORÇSUZLUK KAĞIDI UEFA’YA GÖNDERİLDİ
Yerli ve yabancı futbolculara olan borcunu ödeyen Fenerbahçe yönetiminin 30 Nisan 2020 itibariyle borcu kalmadı. Yönetim, borcu olmadığına dair kağıdı alarak UEFA'ya Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde gönderdi.
YÖNETİM RAHAT BİR NEFES ALDI
Fenerbahçe'nin bu sorunu çözmesi yönetime finansal açıdan rahat nefes aldı. Borçları ödemek için Başkan Ali Koç ve yönetimi mali kaynak arayışları üzerinde çalışıyordu.
YÜZLER GÜLÜYOR
Corona virüs sürecinde kulüplerin ekonomik gelirlerinin durduğu bir dönemde Fenerbahçe'nin uzun uğraşlarının olumlu sonuç vermesi yüzleri güldürdü.
(Ajansspor)
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Siyah-Beyazlılarla olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Radamel Falcao'ya yedek olması için Brighton'dan 700 bin Euro karşılığında kiraladığı Florin Andone ile Sarı-Kırmızılıların yolları ayrılıyor.
Başakşehir, tecrübeli kaleci Volkan Babacan için Beşiktaş'tan bonservis bedeli istemeyecek. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan 31 yaşındaki file bekçisi, 2+1 yıllık anlaşma karşılığında sezon başına 650 bin Euro para alacak.
Arap kulüpleri, Trabzonsporlu yıldızlar Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ın peşine düştü. İki oyuncuya toplam 28 milyon euro teklif gelmesi bekleniyor...
Fenerbahçe'nin 12 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına sattığı Josef de Souza, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi. 31 yaşındaki Brezilyalı ön libero, sezon başında Galatasaray'la görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Al Ahli, yüksek maliyeti sebebiyle Josef de Souza'yı göndermek istiyor.
Beşiktaş'ın eski oyuncularından Hugo Almeida, ülkesinde verdiği röportajda Real Madrid'e transferinin gerçekleşmemesi sonrası Beşiktaş'a gittiğini açıklarken Fikret Orman'a ilişkin de sert ifadeler kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yarın 15.00'te bir toplantımız var. Kendisinin görüşünü alacağız, Bilim Kurulu'nun görüşünü alacağız, yol haritası belirleyeceğiz.”