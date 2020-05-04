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aksam.com.tr
  • 04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:22
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  • 04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:22

Fenerbahçe borçsuzluk kağıdını UEFA'ya gönderdi

Fenerbahçe borçsuzluk kağıdını UEFA'ya gönderdi

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Fenerbahçe, geçen sezon ve bu sezon futbolculara olan toplam 130 milyon liralık borcunu ödedi. Sarı-Lacivertli yönetim, borcu olmadığına dair kağıdı UEFA'ya gönderdi.

Fenerbahçe'de futbolcularla ilgili olan mali sorunlar çözüldü. Geçen sezondan futbolculara olan 70 milyon lira ve bu sezondan da 60 milyon lira toplam 130 milyonluk borç yükünden sarı-lacivertliler kurtuldu.

BORÇSUZLUK KAĞIDI UEFA’YA GÖNDERİLDİ

Yerli ve yabancı futbolculara olan borcunu ödeyen Fenerbahçe yönetiminin 30 Nisan 2020 itibariyle borcu kalmadı. Yönetim, borcu olmadığına dair kağıdı alarak UEFA'ya Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde gönderdi.

YÖNETİM RAHAT BİR NEFES ALDI

Fenerbahçe'nin bu sorunu çözmesi yönetime finansal açıdan rahat nefes aldı. Borçları ödemek için Başkan Ali Koç ve yönetimi mali kaynak arayışları üzerinde çalışıyordu.

YÜZLER GÜLÜYOR

Corona virüs sürecinde kulüplerin ekonomik gelirlerinin durduğu bir dönemde Fenerbahçe'nin uzun uğraşlarının olumlu sonuç vermesi yüzleri güldürdü.

(Ajansspor)

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