Fenerbahçe Bogdan Planic için yeniden devreye girdi

İsmi sezon başında da Fenerbahçe ile anılan FCSB'nin Sırp stoperi Bogdan Planic için Fenerbahçe'nin yeniden devreye girdiği belirtildi.

Sezon başında ismi Fenerbahçe ile anılan Bogdan Planic için Sarı-Lacivertliler'in bir kez daha devreye girdiği belirtildi.

Sport.ro'nun haberine göre Planic'in FCSB ile olan sözleşmesi, bu sezonun sonunda bitiyor. Fakat mevcut anlaşmada iki taraftan da herhangi bir talep gelmediği sürece kontrat süresinin opsiyon dolayısıyla 1 sene daha uzadığı aktarılıyor.

FCSB'nin başkanı Becali, Planic ile yaptığı kontrat görüşmelerinden dolayı sıkıntı yaşıyor. Oyuncunun ciddi maaş artışı talebi nedeniyle bu görüşmelerin durduğu ve Becali'nin oyuncuyla arasının açıldığı belirtiliyor.

Rumen sitesinin iddiasına göre ise 28 yaşındaki stopere Eintracht Frankfurt, FK Ural ve Fenerbahçe teklif sunmuş durumdalar.

(Fanatik)