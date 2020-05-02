Fenerbahçe bizi rahatsız ediyor

Galatasaray'la söz kesen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, Fatih Terim'e dert yandı... Sezon sonu için Sarı-Kırmızılı takımla söz kesen iki oyuncu, Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'nun kendilerini arayıp, “Bize gelin” diye baskı yaptığını iletti. Bu girişimler Fatih Hoca'yı da rahatsız etti.

AKŞAM Özel Haber | Şafak GÖZMEN

Bu sezon Sivasspor’un zirveye oynamasında büyük pay sahibi olan yıldızlar Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç paylaşılamıyor. Devre arasına girmeden önce Galatasaray’ın görüştüğü ve prensipte anlaşmaya vardığı iki oyuncuyu şimdi de Fenerbahçe kendi saflarına çekmek için yoğun çaba harcıyor. “Galatasaray’dan başka takımda oynamayız” diye söz veren Mert ve Emre de Fenerbahçe cephesinden gelen mesajları olduğu gibi Teknik Direktör Fatih Terim’e aktarıyor. Onu bütün gelişmelerden haberdar etmeye özen gösteriyor.

GALATASARAY SÖZÜNÜ TUTAR

İki oyuncu, yeni sezon planları yapan Emre Belözoğlu tarafından aranmalarını da Fatih Terim’e ilettiler. Belözoğlu’nun kendilerini arayıp, “Yeni sezon için çok iddialı bir kadro kuruyoruz. Sizi de bu takımda düşünüyoruz. Bize güç katarsınız. Gelirseniz seviniriz” dediğini aktaran oyuncular, kesinlikle bu teklife olumsuz yanıt verdiklerini de ilettiler. Fatih Terim de Mert ve Emre Kılınç’a sakin olmalarını tavsiye etti. Galatasaray’ın kendilerine verdiği sözü tutacağından hiç kuşku duymamalarını istedi.

ASLA VEDAT GİBİ OLMAYACAK

Emre ve Mert Hakan konusunda işi sıkı tutan Galatasaray yönetimi, iki oyuncuyu kesinlikle Fenerbahçe’ye kaptırmak niyetinde değil. Geçen sezon Vedat Muriqi’yle anlaşan Galatasaray, son anda Rizespor’un Fenerbahçe’de karar kılması üzerine bu transferi gerçekleştiremedi. Ancak Mert ve Emre’nin durumu farklı. İki oyuncunun da bu sezon sonunda sözleşmeleri biteceği için kendi istedikleri kulübe imza atabilecekler.

YANDAŞ: ASLA UNUTMAM

Öte yandan adı Galatasaray’la anılan Sivasspor’un orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Tam Saha dergisine konuştu. Mert, “Sakatlık yaşadığım dönemde beni aşağı itenleri asla unutmayacağım. Sivas’ta mukavelem bitiyor. Türkiye’de oynadıktan sonra Avrupa’ya gitmeyi düşünebilirim” dedi.