Fenerbahçe bir yılı daha kupasız kapattı

Fenerbahçe, 2014’ten bu yana süren kupa özlemine 2020 yılında da son veremedi. Sarı-Lacivertliler, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019’dan sonra bu yıl da kupa kazanma başarısı gösteremedi. Sarı Kanarya en son 25 Ağustos 2014’te TFF Süper Kupası’nı Galatasaray’ı penaltı atışları sonrasında yenerek almıştı.
Sarı-lacivertlilerin hedefinde Erol Bulut'un Alanyaspor'dan eski öğrencileri Caulker ve Bakasetas bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu iki futbolcuyu sezon başı da kadrosuna katmak istemişti.
Sezon başında tam 18 futbolcu kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arasında da stoper ve kanat takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertlilerin savunma için takip ettiği isimlerden biri de PAOK'ta forma giyen, Pelkas'ın eski takım arkadaşı Giannis Michailidis. 20 yaşındaki stoper, sol ayaklı olması ve soğukkanlı yapısıyla dikkat çekiyor. Yunan ekibiyle bonservis pazarlıkları sürerken transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu gelen bilgiler arasında.
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ü St.Etienne takibe aldı. Ömür de yaz transfer döneminde Fransa'nın yolunu tutacak.
Masada Costa, Hulk ve Jese Rodriguez gibi bonservissiz isimlerin yanında Bakasetas ve Visca gibi ligin ustaları var. Sürpriz isimlerle de görüşülüyor.
Koronavirüs pandemisi döneminde Fenerbahçe'den maaşını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı fesheden ve konuyu FIFA'ya taşıyıp 7.5 milyon euro tazminat almaya hak kazanan Max Kruse'nin Sarı-Lacivertlilerle anlaştığı rakam ortaya çıktı. Buna göre Fenerbahçe, Alman futbolcuya 3,75 milyon euro ödeyecek.
Bir süredir İngiliz ve Fransız ekiplerinin radarında olan Uğurcan Çakır için şimdi de İtalyanlar devreye girdi. Çizme'nin iki devi Roma ve Inter, milli kaleciyle yakın temas halinde.