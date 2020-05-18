Fenerbahçe bir kez daha koronavirüs testinden geçti

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Mustafa Cengiz'den kötü haber Mustafa Cengiz'den kötü haber Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, mide kanaması sebebiyle acil ameliyata alındı.

Süper Lig devi transferde bombayı patlattı! Anlaşma tamam Süper Lig devi transferde bombayı patlattı! Anlaşma tamam Loris Karius'un ayrılığı sonrası kaleci transferi için girişimlerini sıklaştıran Beşiktaş'ın, Deportes Tolima'da forma giyen file bekçisi Alvaro Montero ile anlaştığı iddia edildi. Kolombiya basınının son dakika olarak geçtiği habere göre, 25 yaşındaki eldiven gelecek sezon Siyah-Beyazlı formayı giyecek.

Milli yıldızı Fener'e getiriyor! Asıl bombası bakın kimmiş Milli yıldızı Fener'e getiriyor! Asıl bombası bakın kimmiş Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu, 31 yaşındaki milli futbolcu Nuri Şahin'in transferi için girişimlere başladı. Werder Bremen ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncuya telefon açan Emre Belözoğlu, Nuri Şahin'den “Ağabey şu an lige hazırlanıyoruz. Maçlar başlıyor. Sezonu bitirelim konuşuruz” cevabını aldı.

Güle güle Ozan Tufan! İşte yerine gelecek isim Güle güle Ozan Tufan! İşte yerine gelecek isim Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, divan kurulunda yaptığı açıklamada transferde yerli piyasaya yöneleceklerini açıklamıştı. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki orta saha Berat Ayberk Özdemir için Gençlerbirliği'ne 2 milyon Euro ve oyuncu teklifi yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, bu transferin gerçekleşmesi halinde Ozan Tufan'a gelen teklifleri de daha rahat değerlendirecek.

Beşiktaş ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam Beşiktaş ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam Spor Toto Süper Lig'de bir yandan karantina süreci nedeniyle liglere verilen ara devam ederken diğer yandan da takımların transfer çalışmaları devam ediyor.

Luyindama ve Marcao'ya 25 milyon Euro Luyindama ve Marcao'ya 25 milyon Euro Cim-Bom'da Luyindama 2 milyon 50, Marcao ise 850 bin euroya forma giyiyor. Bu durum Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı, bu futbolculara ilgi arttı.