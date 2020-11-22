Fenerbahçe Beşiktaş maçı öncesi savunmada sıkıntı yaşıyor

Fenerbahçe’de Nazım Sangare’nin çekilen MR’ı sonrası adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Beşiktaş derbisini kaçıracak olan milli futbolcu sahalardan 2-3 hafta uzak kalacak.
Sarı Lacivertliler, tedavisi süren Gökhan Gönül’ü ise derbiye yetiştirmeye çalışıyor.
Erol Bulut son oynanan Gençlerbirliği maçında sağ bekte Mauricio Lemos’a görev vermişti.
Beşiktaş'ta bu sezon fazla forma şansı bulamayan Adem Ljajic'in Başakşehir mücadelesi öncesi elleri cebinde ısınması siyah-beyazlı taraftarları çileden çıkardı.
Yaz transfer dönemine yaptığı 18 transferle damga vuran Fenerbahçe ocak ayında yine hız kesmeyecek. Sarı-lacivertliler Erol Bulut'un da takımda görmeyi çok istediği yıldız ismin transferini bitirdi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu transferle bizzat ilgileniyor.
Galatasaray yönetimi, performansı zaman zaman tartışılan Younes Belhanda ile sözleşme uzatma kararı aldı. Türkiye'de kalmak isteyen Faslı futbolcu, maaşında indirime gitmeye hazır olduğunu sarı-kırmızılı yöneticilere iletirken, Galatasaray cephesi ise Belhanda'ya tek bir şart sundu.
Monaco'nun bir kez daha Galatasaray'a gitmesine izin vermediği Onyekuru, Fransa'da kaldığına bin pişman... Şu ana kadar sadece 4 maçta 139 dakika forma giyebilen Nijeryalı yıldız, sürekli Sarı-Kırmızılı yöneticiler ve teknik heyetle görüşme halinde; Monaco'ya rest çekmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe yurt içinde olduğu kadar yurt dışından da oyuncuları takip ediyor. Kanarya'nın gündemine gelen son isimlerden Kaio Jorge için ise Juventus'un devreye girdiği resmen açıklandı.
Beşiktaş, bu sezonki 10 resmi maçında rakip fileleri 15 kez havalandırırken, bu gollerin 10'unu Larin, Aboubakar ve Atiba üçlüsü kaydetti.