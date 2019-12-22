Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı hangi kanalda izlenecek? Fenerbahçe Beşiktaş şifresiz maçı canlı izlenir mi?

“Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı şifresiz izlenir mi?” sorusu yoğun ilgi görüyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kadıköy’deki derbilere bayram havasında hazırlanan Fenerbahçe’de, bugün tribünler yine oldukça dolu olacak. Ülker Stadı'nda yapılacak olan müsabakadan hangi takımın galip geleceği merak ediliyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi bugün 19:00’da başlayacak. Karşılaşma AKSAM.com.tr üzerinden canlı anlatılacak.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAÇ MAÇI HANGİ KANALDA İZLENECEK?

Fenerbahçe Beşiktaç maçı beIN Sports 1 kanaldan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAÇ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Maç şifreli olarak yayınlanacak. Canlı maç anlatımını AKSAM.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında bugün sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Yılın son derbisi 19.00'da Ülker Stadı'nda başlayacak.

Derbiyi yönetecek hakem Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.

DERBİ KAPALI GİŞE!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi son dakika... Kadıköy’deki derbilere bayram havasında hazırlanan Fenerbahçe’de, bugün tribünler yine tıklım tıklım dolu olacak. Yönetim, 4 milyon liralık hasılatı da kasasına koyacak.

Ligde takımları istikrarsız bir görüntü sergilemesine rağmen Sarı-Lacivertli taraftarlar bugün Fenerbahçe’ye tam destek verecek. 14 yıldır 3 büyük rakibiyle Kadıköy’de oynadığı hiçbir maçı kaybetmeyen Fenerbahçe için bu süreçte tüm maçlar adeta bayram havasında geçti. Kadıköy bugün de bildiğiniz gibi olacak!

Sarı-Lacivertli futbolseverler biletleri çoktan tüketirken, yaklaşık 50 bin kişi tribünlerdeki yerini alacak. Fiyatı 12 bin lira olan Premium paketlerden 3 adet, 4 bin 250 TL olan Platin paketten ise tam 24 adet satılırken, yönetim önemli bir gelirin de sahibi olacak. Derbi maçının hasılatının yaklaşık 4 milyon TL olduğu öğrenildi.

Evinde büyük maç kaybetmiyor

Fenerbahçe, ligde 17 Nisan 2005’te Pancu’nun kaleye geçtiği tarihi karşılaşmada aldığı 4-3’lük mağlubiyetten sonra Kadıköy’de büyük maç kaybetmedi. Sarı- Lacivertliler, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile iç sahada karşılaştığı son 48 karşılaşmada 25 galibiyet, 23 beraberlik aldı, ağlara 73 gol bırakırken, kalesinde 32 gol gördü.