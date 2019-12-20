Fenerbahçe Beşiktaş maç biletleri satışa çıktı mı? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Beşiktaş maç biletleri satışa çıktı mı? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in 16. haftasında gözler Fe Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş ile Kadıköy'de kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Yılın son derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Moses sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Maçı seyretmek isteyenler Fenerbahçe Beşiktaş maç biletleri satışa çıktı mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma için fiyatları 65 ila 750 lira olarak belirlenen biletler, ilk önce yarın Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyeleri ve temsilci üyeler için satışa çıkacak. Her üye bir bilet alabilecek.

Fenerbahçe Kart Sahipleri ve Fenercell abonelerine 19 Aralık Perşembe günü satılacak biletler, genel satışa ise 20 Aralık Cuma günü sunulacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?

Ülker Stadı'nda 22 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta tecrübeli hakem Çakır düdük çalacak. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.

FENERDE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de derbi mücadelesi öncesi Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Moses sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA NKODOU SEVİNCİ

2 haftadır tedavisi devam eden N’Koudou’nun yapılacak kontroller sonrası takıma dönmesi bekleniyor. Fransız futbolcunun formasına kavuşmak için çalışmalarını arttırdığı öğrenildi. Victor Ruiz ise hafta başından bu yana takımla antrenmanlara çıkıyor.

Fiziksel olarak takımın gerisinde olan İspanyol stoperin, özel çalışmalara da başladığı belirtildi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın sağlık ekibi ve atletik performans departmanından gelecek raporlara göre N’Koudou ve Ruiz hakkındaki kararını vereceği ifade edildi. Beşiktaş’ta sakatları devam eden Douglas ve Dorukhan ise derbide forma giyemeyecek.