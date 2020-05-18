Fenerbahçe, Berat Ayberk Özdemir için 2 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin son dönemde parlayan geç yıldızı Berat Özdemir'i kadrosuna katmak istiyor. Sarı-Laciveritli takım bu transferi gerçekleştirirse Ozan Tufan'ı satmayı düşünüyor.
OZAN TUFAN’IN YERİNE BERAT AYBERK ÖZDEMİR
Fenerbahçe, 21 yaşındaki Berat Ayberk Özdemir için Gençlerbirliği’nin kapısını aşındırıyor. Sarı-lacivertliler, sözleşmesi devam eden “Yeni Ozan Tufan” için Ankara ekibine 2 milyon avro bonservisin yanı sıra oyuncu teklifinde bulundu.
Berat’ın takıma katılması halinde Ozan Tufan’a gelen teklifler daha rahat değerlendirilecek.
Genç orta saha oyuncusu bu sezon Süper Lig'de 23 maçta forma giymiş bir de gol kaydetmişti.
(Türkiye)
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, divan kurulunda yaptığı açıklamada transferde yerli piyasaya yöneleceklerini açıklamıştı. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki orta saha Berat Ayberk Özdemir için Gençlerbirliği'ne 2 milyon Euro ve oyuncu teklifi yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, bu transferin gerçekleşmesi halinde Ozan Tufan'a gelen teklifleri de daha rahat değerlendirecek.
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