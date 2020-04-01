Fenerbahçe, Benjamin Stambouli'nin menajeriyle ilk teması kurmaya hazırlanıyor

Gelecek sezon için stoper bölgesine mutlaka transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına şimdiden başladı. Yaşadığı ekonomik sıkıntılar sebebiyle sözleşmesi sona eren isimlere yönelen Sarı-Lacivertliler, Schalke 04'te forma giyen Benjamin Stambouli'yi de listesine ekledi. Ayaklarını çok iyi kullanabilen Fransız savunmacı, ön liberoda da görev alabiliyor.

Fenerbahçe gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. Stoper bölgesinde daha önce adaylarını belirleyen Sarı- Lacivertliler yeni bir ismi daha listesine ekledi. Bu isim Schalke 04 forması giyen Benjamin Stambouli.



29 yaşındaki Fransız stoperin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-lacivertli yönetimin Cezayir uyruklu Fransız oyuncunun menajeri ile önümüzdeki günlerde temas kurulacağı öğrenildi.

ÖN LİBERODA DA OYNUYOR

Tecrübeli oyuncu ayağını çok iyi kullanıyor. Geriden baskı altında bile soğukkanlılıkla topu çıkartabiliyor. Stambouli aynı zamanda ön liberoda da oynuyor.

(Takvim)