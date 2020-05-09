Fenerbahçe, Belçikalı futbolcunun peşinde

Fenerbahçe'de Kevin Mirallas heyecanı yaşanıyor. Transferde Süper Lig'de forma giyen oyunculara ağırlık vermeyi planlayan sarı lacivertlilerin yurt dışından gerçekleşmesi beklenen transferinin ise Antwerp'in golcüsü Kevin Mirallas olduğu öne sürüldü. Yeni Asır'ın haberine göre Antwerp'in oyuncusuyla dün yollarını ayırmasıyla harekete geçen Kanarya 32 yaşındaki golcünün transferi için nabız yoklayacak.
2,4 MİLYON EURO
Bu arada Yunan basını, Belçika Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcu için sarı lacivertlilerin çok uğraştığını okuyucularına duyurdu. Fenerbahçe'nin oyuncu için 2,4 milyon Euro sözleşme teklif etmeye hazır olduğu konuşuluyor. Mirallas, Belçika Milli Takımı ile 60 maçta rol alırken 10 gol üretmeyi başardı.
Tecrübeli oyuncu için Fransa'dan Lens'in de devrede olduğu iddia ediliyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş'tan ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı ile gelecek sezon için masaya oturma kararı aldı.
Galatasaray, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Caner Erkin ile dirsek temasına başladı. Üç sol bek Martin Linnes ve Yuto Nagatomo, Emre Taşdemir ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılı yönetim, 3 sol bekin yerini Caner ile yedeklemeyi planlıyor.
Yeni teknik direktörünü belirlemek adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, daha önce bir görüşme gerçekleştirdiği Nenad Bjelica'nın takımın başına geçmesi konusunda son aşamaya geldi.
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Florin Andone için Rangers ve Celtic'in devrede olduğu belirtildi.
Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, bu sezon Antwerp forması giyen Kevin Mirallas'ın peşinde.
Yaz transfer döneminde Saint-Etienne'in kadrosuna dahil ettiği Perulu sol bek Miguel Trauco, transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu. Trauco, "Hayalim en üst seviye liglerde yer almak. Türkiye'den Beşiktaş'ın teklifi ekonomik açıdan daha iyiydi ancak ben Fransa'ya gitmeyi tercih ettim" dedi.
Beşiktaş kulübü yaptığı açıklamada bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.