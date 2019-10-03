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Fenerbahçe Beko'ya 5 maç seyircisiz oynama cezası

Fenerbahçe Beko'ya 5 maç seyircisiz oynama cezası

TBF, 2018-2019 Playoff final serisinde yaşanan olaylardan ötürü Fenerbahçe Beko'ya 5 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

2018/2019 sezonunda Anadolu Efes karşısında oynanan Final Serisi'nde yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe Beko'ya ceza verildi.

Fenerbahçe Beko, TBF tarafından yapılan açıklamayla 5 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırıldı.

Fenerbahçe Beko'nun seyircisiz oynayacağı maçlar:

- Gaziantep Basketbol (İç saha)

- Türk Telekom (Deplasman)

- Tofaş (Deplasman)

- Pınar Karşıyaka (Deplasman)

- Anadolu Efes (Deplasman)

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