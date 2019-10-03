Fenerbahçe Beko'ya 5 maç seyircisiz oynama cezası
TBF, 2018-2019 Playoff final serisinde yaşanan olaylardan ötürü Fenerbahçe Beko'ya 5 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
2018/2019 sezonunda Anadolu Efes karşısında oynanan Final Serisi'nde yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe Beko'ya ceza verildi.
Fenerbahçe Beko, TBF tarafından yapılan açıklamayla 5 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırıldı.
Fenerbahçe Beko'nun seyircisiz oynayacağı maçlar:
- Gaziantep Basketbol (İç saha)
- Türk Telekom (Deplasman)
- Tofaş (Deplasman)
- Pınar Karşıyaka (Deplasman)
- Anadolu Efes (Deplasman)