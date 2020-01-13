Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'de konuğu ASVEL

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nde 7 galibiyet, 11 yenilgiyle 12. sırada yer alan sarı-lacivertliler, son iki maçını kazanarak çıkışa geçti. ASVEL ise ligde 8 galibiyet, 10 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor.
Sezonun ilk maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda rakibini 88-72 yenmişti.
- Avrupa'da 528. maç
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 528. maçına yarın ASVEL karşısında çıkacak.
Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı başladı. 17 Ocak'a kadar sürecek çalıştayda Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu açılış konuşmasını yaptı.
Galatasaray’dan yıllık 18 milyon lira kazanan Fatih Terim, Beşiktaş’ın çalıştırıcısı Abdullah Avcı’ya 6 milyon lira fark atmış durumda. Terim, F.Bahçe Teknik Direktörü Yanal’dan ise 8 milyon lira fazla kazanıyor.
İtalya Serie A'da oynanan Roma-Juventus maçında sakatlanarak oyundan çıkan milli futbolcu Merih Demiral'ın durumuna ilişkin hocası Sarri'den bir açıklama geldi. Genç stoperin takım arkadaşları Cristiano Ronaldo ve Dybala da maç sonu milli futbolcuya destek olmak için paylaşım yaptı.
Belçika ekibi Cercle Brugge, Yunus Akgün için Galatasaray’a 2 milyon Euro’luk resmi teklif sundu. Sarı-Kırmızılıların, Antalya kampına da götürülmeyen genç futbolcu için gelen bu teklifi reddetti.
Sezonun ilk yarısında gol yollarında sorun yaşayan Beşiktaş, limit sorununun aşılmasının ardından Sırp forvet Aleksandar Prijovic'in transferini de resmiyete bindirecek.
Stoper transferinde gündeme gelen isimlerden biri olan Mamadou Sakho konusunda gözler teknik direktör Hüseyin Çimşir’de.
Beşiktaş'ta Jeremain Lens için Suudi Arabistan'dan 1 milyon Euro'luk teklif geldi. Satış gerçekleşirse bütçe de çok rahatlayacak.