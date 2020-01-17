Fenerbahçe Beko'nun serisini Barcelona bitirdi

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de konuk ettiği Barcelona'ya 80-74 mağlup oldu ve 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

THY Euroleague 20. hafta maçında Fenerbahçe Beko evinde Barcelona'yı konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadeleye Barcelona 11-0 ile başladı. İspanyol ekibi ilk çeyreği 24-12 önde kapatırken, Fenerbahçe Beko, Sloukas'ın etkili olduğu bölümde farkı eritti. 18 sayıdan geri gelen sarı-lacivertliler devreye 5 sayı geride girdi.(39-42)

Son çeyreğe de 5 sayı geride giren Obradovic'in takımı, bitime 8 dakika kala öne geçmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, maçın kırılma anlarında boş atışlarda isabet bulamayınca Barcelona farkı bir kez daha çift hanelere çekti. Son saniyelerde hata yapmayan konuk ekip parkeden 80-74 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de Kostas Sloukas 14 sayı, 6 ribaunt ve 11 asist, Nando de Colo ve Nikola Kalinic 12 sayıyla oynadı. Barcelona'da ise Victor Claver 17, Malcolm Delaney 14 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko, bu sezon play-off sıralamasında yer alan 8 takım karşısında maç kazanamadı.