Fenerbahçe Beko'nun serisini Barcelona bitirdi

THY Euroleague 20. hafta maçında Fenerbahçe Beko evinde Barcelona'yı konuk etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadeleye Barcelona 11-0 ile başladı. İspanyol ekibi ilk çeyreği 24-12 önde kapatırken, Fenerbahçe Beko, Sloukas'ın etkili olduğu bölümde farkı eritti. 18 sayıdan geri gelen sarı-lacivertliler devreye 5 sayı geride girdi.(39-42)
Son çeyreğe de 5 sayı geride giren Obradovic'in takımı, bitime 8 dakika kala öne geçmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, maçın kırılma anlarında boş atışlarda isabet bulamayınca Barcelona farkı bir kez daha çift hanelere çekti. Son saniyelerde hata yapmayan konuk ekip parkeden 80-74 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'de Kostas Sloukas 14 sayı, 6 ribaunt ve 11 asist, Nando de Colo ve Nikola Kalinic 12 sayıyla oynadı. Barcelona'da ise Victor Claver 17, Malcolm Delaney 14 sayı üretti.
Fenerbahçe Beko, bu sezon play-off sıralamasında yer alan 8 takım karşısında maç kazanamadı.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de konuk ettiği Barcelona'ya 80-74 mağlup oldu ve 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Euroleague'de Barcelona'ya 80-74 kaybettikleri maçta hakemlerin verdiği kararlarla ilgili, "Video hazırlayıp tabii ki Euroleague yönetimiyle görüşeceğiz. Biz tabii ki organizasyona saygı duyuyoruz ama aynı saygıyı da biz bekliyoruz." dedi.
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