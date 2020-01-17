  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 17 Ocak 2020 Cuma 00:19
  • |
  • 17 Ocak 2020 Cuma 00:23

Fenerbahçe Beko'nun serisini Barcelona bitirdi

Fenerbahçe Beko'nun serisini Barcelona bitirdi

Paylaş

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de konuk ettiği Barcelona'ya 80-74 mağlup oldu ve 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

THY Euroleague 20. hafta maçında Fenerbahçe Beko evinde Barcelona'yı konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadeleye Barcelona 11-0 ile başladı. İspanyol ekibi ilk çeyreği 24-12 önde kapatırken, Fenerbahçe Beko, Sloukas'ın etkili olduğu bölümde farkı eritti. 18 sayıdan geri gelen sarı-lacivertliler devreye 5 sayı geride girdi.(39-42)

Son çeyreğe de 5 sayı geride giren Obradovic'in takımı, bitime 8 dakika kala öne geçmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, maçın kırılma anlarında boş atışlarda isabet bulamayınca Barcelona farkı bir kez daha çift hanelere çekti. Son saniyelerde hata yapmayan konuk ekip parkeden 80-74 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de Kostas Sloukas 14 sayı, 6 ribaunt ve 11 asist, Nando de Colo ve Nikola Kalinic 12 sayıyla oynadı. Barcelona'da ise Victor Claver 17, Malcolm Delaney 14 sayı üretti. 

Fenerbahçe Beko, bu sezon play-off sıralamasında yer alan 8 takım karşısında maç kazanamadı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Hüseyin Çimşir: 'Bundan daha fazlasını yapmamız lazım'

title

Berisha haber bekliyor

title

Fenerbahçe'de bir tarih kapanıyor...

Son Dakika! Ricardo Rodriguez Transferinde Fenerbahçe Gelişmesi

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe Beko'nun serisini Barcelona bitirdi
Fenerbahçe Beko'nun serisini Barcelona bitirdi

Fenerbahçe Beko'nun serisini Barcelona bitirdi

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de konuk ettiği Barcelona'ya 80-74 mağlup oldu ve 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

'Kaybetmemizde başka sebepler de var'
'Kaybetmemizde başka sebepler de var'

'Kaybetmemizde başka sebepler de var'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Euroleague'de Barcelona'ya 80-74 kaybettikleri maçta hakemlerin verdiği kararlarla ilgili, "Video hazırlayıp tabii ki Euroleague yönetimiyle görüşeceğiz. Biz tabii ki organizasyona saygı duyuyoruz ama aynı saygıyı da biz bekliyoruz." dedi.

'Bundan daha fazlasını yapmamız lazım'
'Bundan daha fazlasını yapmamız lazım'

'Bundan daha fazlasını yapmamız lazım'

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, "Bizim takımın oynadıkça, birbirini tamamladıkça daha hazır hale geldiğinde daha farklı yerlerde olacağını düşünüyorum." dedi.

'Bunu görmüyorsan neyi göreceksin?'
'Bunu görmüyorsan neyi göreceksin?'

'Bunu görmüyorsan neyi göreceksin?'

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor'a mağlup olan Yukatel Denizlispor'da Mehmet Özdilek, VAR hakemlerinden yana dert yandı.

Trabzonspor Çimşir ile kaldığı yerden...
Trabzonspor Çimşir ile kaldığı yerden...

Trabzonspor Çimşir ile kaldığı yerden...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor ile Denizlispor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geldi. Trabzonspor karşılaşmaya 2-0 kazandı.

FLAŞ! Lukas Podolski Süper Lig'e geri dönüyor
FLAŞ! Lukas Podolski Süper Lig'e geri dönüyor

FLAŞ! Lukas Podolski Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Lukas Podolski ile büyük ölçüde anlaştı.

Emre Çolak'tan hem 3 puan hem kırmızı kart
Emre Çolak'tan hem 3 puan hem kırmızı kart

Emre Çolak'tan hem 3 puan hem kırmızı kart

Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak, takımına galibiyeti getiren golü attıktan sonra kırmızı kart gördü.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.