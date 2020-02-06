Fenerbahçe Beko'nun rakibi Maccabi FOX

Sarı-lacivertli takım, son 7 maçında 6 galibiyet alarak yükselişe geçti. Ligde toplam 11 galibiyete ulaşan ve bu sezon ilk kez play-off potasına giren Fenerbahçe Beko, 7. sırada yer alıyor.
Maccabi FOX ise 15 galibiyet ve 8 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.
Avrupa'da 533. maç
Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 533. mücadelesine çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 532 karşılaşmada 306 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 330 maçın 195'ini kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.
Dün akşam kupada oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11’de başlayan Younes Belhanda, Fatih Terim’i çileden çıkardı.
G.Saray’a jest yapan Japon oyuncu, kadro dışı kaldığı dönemi Sarı-Kırmızılı takımda geçirmek istemediğini söyledi. Nagatomo, takım aramaya başladı.
Sergen Yalçın’ı teknik direktörlüğe getirerek kısa süre içinde camiayı yeniden ayağa kaldırıp yeni bir dönemin kapısını açan Beşiktaş yönetimi, Mircea Lucescu’da da geri sayıma geçti.
Galatasaray’ın Lemina gibi transferinde geç kalmayı istemediği bir diğer isim de Henry Onyekuru.
Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'ı takımın başına getirdiği gün yaşanan gelişmeler yeni ortaya çıktı. İmza için kulübe tek başına gelen Sergen Yalçın, Başkan Çebi'ye, "Sözleşme hazırsa imzalayalım başkanım" dedi ancak Çebi avukatlar geldikten sonra imzanın atılacağı cevabını verdi.
Fenerbahçe an itibariyle sezonun en formda takımlarından biri olmasına rağmen kadro kimyasında yapılan hatalar sezonun geri kalanı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.
Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Hollanda 1. Futbol Ligi ekibi Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Aylarca maaş alamadığını belirten 27 yaşındaki orta saha oyuncusu yine flaş ifadeler kullandı.