Fenerbahçe Beko'nun rakibi Maccabi FOX

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak, beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertli takım, son 7 maçında 6 galibiyet alarak yükselişe geçti. Ligde toplam 11 galibiyete ulaşan ve bu sezon ilk kez play-off potasına giren Fenerbahçe Beko, 7. sırada yer alıyor.

Maccabi FOX ise 15 galibiyet ve 8 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.

Avrupa'da 533. maç

Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 533. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 532 karşılaşmada 306 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 330 maçın 195'ini kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.