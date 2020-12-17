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aksam.com.tr
  • 17 Aralık 2020 Perşembe 22:50
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Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'deki kabusu bitmek bilmiyor

Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'deki kabusu bitmek bilmiyor

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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 15. haftasında deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris'e 99-62 mağlup oldu.

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