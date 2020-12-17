Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'deki kabusu bitmek bilmiyor

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Trabzonspor; Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate'nin "performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı" kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Medipol Başakşehir, Misli.com 2. Lig takımlarından Turgutluspor'u 7-0 yendi ve son 16'ya kaldı.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 15. haftasında deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris'e 99-62 mağlup oldu.
Sivasspor, 90+3. dakikada Kayode'nin kaydettiği golle Giresunspor'u 1-0 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı.
Manchester United'ın golcüsü Edinson Cavani, Southampton maçının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı yüzünden İngiltere Futbol Kurumu (FA) tarafından 3 maç cezaya çarptırıldı.