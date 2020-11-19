Fenerbahçe Beko'dan Jan Vesely'ye para cezası

Federasyondan yapılan açıklamada; ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki Türk Telekom maçında diskalifiye edildikten sonra hakareti gerekçesiyle Vesely'ye 35 bin lira para cezasının uygulandığı belirtildi.
Hakaretin müsabaka görevlisine yapılmasından dolayı cezanın artırıldığı ve Çek oyuncuya toplam 43 bin 750 lira para cezası verildiği kaydedildi.
Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından kalecileri Ersin Destanoğlu'na verilen 2 maç men cezasını onamasına tepki gösterdi.
Galatasaray'da gerçekleşmesi beklenen başkanlık seçimi öncesi bir karar daha KAP'a bildirildi.
Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli yıldızımız Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, başarılı futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu. Cebeci, "Lille'in amacı Yusuf Yazıcı'yı rekor fiyata satmak" dedi.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'nun Çek pivotu Jan Vesely'ye para cezası verdi.
Galatasaray, Bursaspor'un 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman'ın transferini sezon sonunda gerçekleştiriyor. Genç forvetin menajeri ve amcası olan Ayhan Akman, konuyla ilgili net konuştu: Fatih hocaya sözümüz var.
Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, bu hafta savunmada Merih Demiral ve Matthijs de Ligt'a forma verecek.