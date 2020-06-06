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aksam.com.tr
  • 06 Haziran 2020 Cumartesi 16:06
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Fenerbahçe Beko'da yıldızlarla yollar ayrılıyor

Fenerbahçe Beko'da yıldızlarla yollar ayrılıyor

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Yeni sezon bütçesi konusunda birçok söylenti ortaya atılan Fenerbahçe Beko'da sözleşmesi biten oyunculardan Nikola Kalinic, Joffrey Lauvergne ve Derrick Williams ile sözleşme yenilenmeyeceği belirtildi.

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun yeni sezon planlaması büyük merak konusu olurken bütçenin %40 oranında düşeceği söylentiler arasıdna. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularının bir kısmıyla yollarını ayırmaya hazırlandığı aktarıldı.

Yunanistan basınının iddiasına göre sözleşmesi biten isimler Nikola Kalinic, Joffrey Lauvergne ve Derrick Williams takımdan ayrılması beklenen öncelikli isimler konumundalar.

Novasports'un haberine göre Fenerbahçe, üç yıldızına da yeni bir sözleşme teklifinde bulunmayı düşünmüyor. Bu isimler, kariyerleri adına yeni bir kulüp arayışına girecekler.

Obradovic'in kalmasına odaklandığı belirtilen Fenerbahçe'nin, bütçede yer açmak adına bu isimleri kadroda tutmayı düşünmediği aktarıldı.

Nikola Kalinic ve Derrick Williams ile AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın ilgilendiği iddia edilmiş olsa da özellikle Williams için Maccabi Tel Aviv'in de çok istekli olduğu aktarılmakta. Bu isimlerin yanı sıra Sloukas için birçok büyük takım ve Luigi Datome için de Olimpia Milano devrede.

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