Fenerbahçe Beko'da oyuncu yönetim ve izleme direktörlüğüne Zarko Cabarkapa getirildi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncu yönetim ve izleme direktörlüğü görevine Zarko Cabarkapa getirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun kadro yapılanmasına önemli katkılar sağlayacağını umduğumuz bu anlaşmanın takımımıza ve Zarko Cabarkapa'ya hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.



Basketbolculuk kariyerinde Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Golden State Warriors ve Phoenix Suns gibi takımlarda forma giyen Cabarkapa, idarecilik geçmişinde ise Adriyatik Ligi organizasyonunda ve Kızılyıldız takımında sportif direktörlük yapmıştı.