Fenerbahçe Beko'da Obradovic, Datome ve Sloukas ile yolların ayrılacağı iddia edildi

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Fenerbahçe'de taraftarları çok üzecek ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'de taraftarları çok üzecek ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe Beko'nun bütçede indirime gideceği haberleri Avrupa basınını bir süredir meşgul ediyordu. İspanyollardan sonra Yunan ve İtalyan basını da Sarı-Lacivertlilerin gelecek sezon yüzde 50'lik bütçe indirimine gideceğini iddia etti. Haber detayında bu indirim sonucu Zeljko Obradovic, Luigi Datome ve Kostas Sloukas ile yolların ayrılacağı öne sürüldü.

Mustafa Cengiz'in doktorundan açıklama: Tek sıkıntı... Mustafa Cengiz'in doktorundan açıklama: Tek sıkıntı... Geçtiğimiz hafta 10 saat süren başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Beşiktaş'ta sürpriz Burak Yılmaz iddiası Beşiktaş'ta sürpriz Burak Yılmaz iddiası Ümraniye'de 100 kişiye yapılan testin sonuçları şok etkisi yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de aralarında yer aldığı 8 kişinin test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Burak Yılmaz'ın arabasının fotoğrafı ise kafaları karıştırdı.

Sıcak gelişme! Teklifi reddetti Sıcak gelişme! Teklifi reddetti Beşiktaş'ın maaş indirimi için görüşmelerini sürdürdüğü Domagoj Vida'ya Arabistan'dan teklif geldi. Hırvat savunmacı teklifi reddederken kariyerine Siyah-Beyazlılarda devam etmek istediğini belirtti.

Arslanagic transferi bu kez bitebilir Arslanagic transferi bu kez bitebilir Fenerbahçe'nin, Royal Antwerp ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dino Arslanagic için bir kez daha devreye girdiği iddia edildi. 27 yaşındaki stoperle AZ Alkmaar, Heerenveen ve Metz de ilgileniyor.

Yönetim yıldız oyuncuya resti çekti! Gidebilirsin Yönetim yıldız oyuncuya resti çekti! Gidebilirsin Bild Gazetesi'ne verdiği röportajda, “Almanya benim evim. Dönmek isterim” diyen Max Kruse'ye yönetimden mesaj: 5 milyon Euro'yu getirirsen istediğin yere gidersin.