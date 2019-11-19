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  3. Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo ve Leo Westermann, Asvel maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo ve Leo Westermann, Asvel maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo ve Leo Westermann, Asvel maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe Beko'da Nando de Colo ve Leo Westermann, sakatlıkları nedeniyle Barcelona ve Asvel maçları kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe Beko'da sakatlığı olan Nando De Colo ve Leo Westermann, EuroLeague'deki Barcelona ve Asvel maçları kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Takımımızda sağ bacak arka adale sakatlığına bağlı ağrıları devam eden Nando De Colo ve Tofaş maçında kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Leo Westermann, Barcelona ve Lyon seyahatleri için takım kafilesinde yer almıyor" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe, EuroLeague'in 9. haftasında 20 Kasım günü 23:00'da Barcelona ile karşılaşacakken, 22 Kasım Cuma günü ise 22:45'te Asvel ile karşı karşıya gelecek.


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