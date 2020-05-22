Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas, Olympiakos ile anlaştı

Gelecek sezon bütçede daralmaya gidecek olan Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas ile yollar ayrılıyor. Sport 24'ün haberine göre Yunan yıldız, Olympiakos ile anlaşmaya vardı. Sloukas daha önce yaptığı açıklamada Zeljko Obradovic'in takımdan ayrılması halinde kendisinin de Fenerbahçe ile yollarını ayıracağını açıklamıştı.

Fenerbahçe Beko'nun Yunanlı yıldızı Kostas Sloukas ülkesine geri dönebilir. EuroLeague'de kötü bir sezon geçiren Olympiakos, yeniden takımın başına getirdiği koç Bartzokas'a önümüzdeki sezon için çok daha iddialı bir kadro kurmayı planlıyor.



OLYMPIAKOS İLE ANLAŞTI

Sport 24'ün haberine göre Fenerbahçeli yıldız, Olympiakos ile anlaşmaya vardı. Yunan basını 2015'e kadar Olympiacos forması giyen ve Yunan ekibiyle iki EuroLeague şampiyonluğu yaşan Sloukas'ın ayrılmasına kesin gözüyle bakıyor.

ANTHONY GILL TRANSFERİ BİTİYOR

2017'den bu yana formasını giydiği Khimki ile EuroLeague'de oldukça başarılı bir süreç geçiren Anthony Gill'in de takımından ayrılması bekleniyor. ABD'li oyuncunun Olympiacos ile anlaşmaya varmak üzere olduğu ifade edildi.

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