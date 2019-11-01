Fenerbahçe Beko Zalgiris şifresiz mi? Fenerbahçe Beko Zalgiris hangi kanalda, saat kaçta? İşte cevabı...

Fenerbahçe Beko Zalgiris hangi kanalda, saat kaçta? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Fenerbahçe Beko, THY Eurolague'in 6. haftasında bugün sahasında Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşı karşıya geliyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma için sarı laccivertleri taraftarlar salonu dolduracak. Maçı televizyondan izlemek isteyenler Fenerbahçe Beko Zalgiris şifresiz mi? sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı..

FENERBAHÇE BEKO ZALGİRİS HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko Zalgiris karşılaşması saat 20.45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalında şifreli canlı yayınlanacak.

THY EUROLEAUGE PUAN DURUMU

Euroleague'de sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 5 haftada bir galibiyet elde ederken, 4 kez yenildi. Deplasmanda oynadığı Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan ve Maccabi FOX maçlarını kaybeden sarı-lacivertli takım, tek galibiyetini İstanbul'da Baskonia karşısında elde etti.

AVRUPA'DA 515. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 515. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 514 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 218 yenilgi yaşadı.

Euroleague'de ise 312 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 127 kez mağlup oldu.