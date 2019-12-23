Fenerbahçe Beko, Vladimir Stimac ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko'da ayrılık var. Sarı-lacivertli ekip, Sırp basketbolcu Vladimir Stimac ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Eylül ayının son haftasında Stimac'ı kadrosuna katan Fenerbahçe Beko oyuncuyla 3 aylık sözleşme imzalamıştı. Sözleşme süresinin tamamlanmasının ardından yolların ayrıldığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''2019-20 sezonunun geride kalan bölümünde Fenerbahçe Beko formasını giyen ve bu süreçte takımımıza önemli katkıları bulunan Vladimir Stimac ile Kulübümüz arasındaki sözleşme sona ermiştir. Başarılı oyuncumuz, kariyerine farklı bir takımda devam edecektir.''

''Stimac’a katkılarından dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.''