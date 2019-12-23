Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9338
  • 6,5849
  • 282.553
  • 111634
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe Beko, Vladimir Stimac ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, Vladimir Stimac ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, Vladimir Stimac ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko sözleşmesi sona eren Vladimir Stimac ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Beko'da ayrılık var. Sarı-lacivertli ekip, Sırp basketbolcu Vladimir Stimac ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Eylül ayının son haftasında Stimac'ı kadrosuna katan Fenerbahçe Beko oyuncuyla 3 aylık sözleşme imzalamıştı. Sözleşme süresinin tamamlanmasının ardından yolların ayrıldığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''2019-20 sezonunun geride kalan bölümünde Fenerbahçe Beko formasını giyen ve bu süreçte takımımıza önemli katkıları bulunan Vladimir Stimac ile Kulübümüz arasındaki sözleşme sona ermiştir. Başarılı oyuncumuz, kariyerine farklı bir takımda devam edecektir.''

''Stimac’a katkılarından dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.''


Serenay ile Kerem barıştı mı? O detay kafaları karıştırdı
Işın Karaca yeni bir aşka yelken açtı
'Defne'nin sesi yok'
'Bu saatten sonra anca kefen giyerim'
'Meryem için oyuncu olurum'
<p>Muratpaşa ilçesinde bir halı mağazası, il dışındaki depodaki ürünlerini su bastığı gerekçesiyle ü

Dükkanı Savaş Alanına Çevirdiler... İndirimli Battaniye Yorgan İçin Birbirlerini Ezdiler

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Türkiye'de bir ilk! Şekil değiştirebilen uçak kanadı yapıldı

MTV 2020 oranları nedir? İşte yeni MTV oranları listesi