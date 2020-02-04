  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 04 Şubat 2020 Salı 10:27
  • |
  • 04 Şubat 2020 Salı 10:31

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Zenit'e konuk oluyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Zenit'e konuk oluyor

Paylaş

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın Rusya'nın Zenit takımına konuk olacak.

THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasında yarın Zenit ile Fenerbahçe Beko, St. Petersburg kentinde Yubileyny Spor Sarayı'nda saat 20.00'de karşılaşacak.

Son 6 maçının 5'ini kazanarak yükselişe geçen ve play-off sınırıyla arasında sadece 1 galibiyet bulunan sarı-lacivertliler, 10 galibiyetle 9. sırada yer alıyor.

Zenit ise 7 galibiyetle 18 takımlı ligde 17. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısındaki maçta Zenit, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda son saniye basketiyle 84-81 galip gelmişti.

- Avrupa'da 532. maç

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 532. maçına yarın Zenit karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 531 karşılaşmada 305 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 329 maçın 194'ünü kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'a konuk oluyor

title

Fenerbahçe fikstür avantajıyla dikkat çekiyor

title

Ersun Yanal defansta boy dezavantajı yaşayacağı rakiplere karşı Adil Rami'yi kullanma kararı aldı

Kırmızı Kart Gösteren Hakeme Yumruk Attı

SPOR GÜNDEMİ

Sergen yeni kaleciyi buldu bile! Güle güle Karius
Sergen yeni kaleciyi buldu bile! Güle güle Karius

Sergen yeni kaleciyi buldu bile! Güle güle Karius

Loris Karius'u Liverpool'a göndermeye hazırlanan Beşiktaş, Portekizli kaleci Claudio Ramos'la anlaşmak üzere.

Mensah transferinde Cimbom'a bir rakip daha çıktı
Mensah transferinde Cimbom'a bir rakip daha çıktı

Mensah transferinde Cimbom'a bir rakip daha çıktı

Adı Galatasaray’la da anılan Kayserispor’un yıldızı Bernard Mensah’a Japon ekibi Urawa Reds talip oldu.

Beşiktaş hükmen galibiyet bekliyor
Beşiktaş hükmen galibiyet bekliyor

Beşiktaş hükmen galibiyet bekliyor

Beşiktaş, IFAB Oyun Kurallarına göre kural ihlali yapıldığını savunarak, 2-1 yenildikleri maç için "Hükmen galip ilan edilmeliyiz" derken, aksi halde ise tekrar istedi.

Muriqi için geldiler ama Sörloth'u beğendiler
Muriqi için geldiler ama Sörloth'u beğendiler

Muriqi için geldiler ama Sörloth'u beğendiler

Geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Monaco'lu yetkililerde tribünden takip etti. Fransız yöneticilerin Vedat Muriqi'yi izlemek için Akyazı'ya geldiği ancak Alexander Sörloth'u beğendikleri ortaya çıktı.

Fenerbahçe'ye derbi müjdesi
Fenerbahçe'ye derbi müjdesi

Fenerbahçe'ye derbi müjdesi

Geçirdiği uzun süreli sakatlığın ardından yeniden idmanlara başlayan Hasan Ali Kaldırım’ın en geç Galatasaray derbisinde sahada olması bekleniyor.

Yeni 10 numara ilk maçında lige damga vurdu
Yeni 10 numara ilk maçında lige damga vurdu

Yeni 10 numara ilk maçında lige damga vurdu

Gaziantep FK’nın transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Alexandru Maxim, daha ilk maçından lige damga vurdu. 2 gol, 1 asistle lider Sivas’ı yıkan yıldız oyuncu tüm dikkatleri üzerine çekti.

Haaland'dan Avrupa'nın yıldız futbolcularını kıskandıran performans
Haaland'dan Avrupa'nın yıldız futbolcularını kıskandıran performans

Haaland'dan Avrupa'nın yıldız futbolcularını kıskandıran performans

Almanya ekibi Borussia Dortmund'daki kariyerine 7 golle başlayan Norveçli forvet Erling Haaland, Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinde (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya) genç yaşta forma giymeye başlayan yıldız isimlerin ilk üç maçlık performanslarını geride bıraktı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.