Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3. yenilgisini aldı

Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-13 önde geçen Yunan ekibi, soyunma odasına da 37-30 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyrekte farkı bir sayıya kadar (41-40) indiren Fenerbahçe Beko karşısında son periyoda 62-56 önde giren Panathinaikos OPAP, salondan 82-68 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon üçüncü mağlubiyetini alırken, ev sahibi ekip ikinci galibiyetini elde etti.
Panathinaikos OPAP'ta Nemenja Nedovic 28 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Sarı-lacivertli takımda ise Lorenzo Brown 17 sayıyla oynadı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması, oynanan 12 maçla başladı.
Basketbol THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP'a 82-68 yenildi.
Fenerbahçeli futbolcular, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü Ülker Stadı'nda oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi moral yemeğinde bir araya geldi.
PFDK, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya 4 maçta soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 33 bin 900 TL para cezası verdi.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un yeni transferlerinden orta saha oyuncusu Sidney Sam, en iyi futbolunu Antalya'da oynamak istediğini söyledi.
Azerbaycan ekibi Karabağ, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha maçını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacak.