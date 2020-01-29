Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'e konuk oluyor

Mercedes-Benz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve averajla 9. sırada yer alıyor.
Alman temsilcisinin ise 7 galibiyet, 14 mağlubiyet ve averajla 16. sırada bulunuyor.
- Avrupa'da 531. maç
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 531. maçına yarın ALBA Berlin karşısında çıkacak.
Serie A ekiplerinden Lecce, Burak Yılmaz ve Mert Çetin için girişimlere başladı.
Galatasaray’a transferi olaylı bir şekilde gerçekleşmeyen Arda Turan’ı Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor istiyor.
Galatasaray'da kendisine 'Kulüp bul' denilen Emre Mor, İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi.
Harcama limiti sıkıntısı sebebiyle henüz resmen açıklanamayan Sergen Yalçın’ın, Beşiktaş’ın bu sabah yapacağı idmana çıkamayacağı iddia edilmişti ancak başarılı teknik adam Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi ve 11:30’daki antrenmanda yerini alacak.
İtalyan ekibi Brescia'ya transfer olacak Miha Zajc'ın satışı ile 4 milyon Euro gelir elde edecek olan Fenerbahçe, bu gelirin üçte birini harcama limitine kaydıracak. Simon Falette'e lisans çıkartılabilecek.
Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık’ın yönetmesi bekleniyor. Palabıyık ilk yarıda gösterdiği performansla 43 hakem arasında en yüksek not alan isim olmuştu...
NBA'de milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, New Orleans Pelicans maçında Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem nedeniyle panolara 'Elazığ dualarımız sizinle' ve potalara 'Malatya' yazıp destek verdi.