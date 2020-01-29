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aksam.com.tr
  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 11:05
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  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 11:05

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'e konuk oluyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'e konuk oluyor

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin ekibiyle karşılaşacak.

Mercedes-Benz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve averajla 9. sırada yer alıyor.

Alman temsilcisinin ise 7 galibiyet, 14 mağlubiyet ve averajla 16. sırada bulunuyor.

- Avrupa'da 531. maç

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 531. maçına yarın ALBA Berlin karşısında çıkacak.

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