Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'de Barcelona'yı konuk edecek

SPOR GÜNDEMİ

Transfer bitiyor! Yıldız golcünün menajeri İstanbul'a geldi Transfer bitiyor! Yıldız golcünün menajeri İstanbul'a geldi Mergim Berisha'nın menajerinin Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddia edildi. Çıkan haberlerde Berisha'nın teklifi kabul ettiği, görüşmelerin lisansların çıkıp çıkmayacağı üzerinden sürdüğü öğrenildi.

Diagne kangreni! Varlığı da dert yokluğu da... Diagne kangreni! Varlığı da dert yokluğu da... Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, Club Brugge'de kalması halinde 5 ay futbol oynamayacak ve yaz döneminde transferi zora girecek Senegalli golcüsü için formül arıyor.

Hiç beklenmedik isme teklif geldi Hiç beklenmedik isme teklif geldi Bir Kanada Ligi ekibi, Beşiktaş’a Atiba Hutchinson için 700 bin Euro'luk teklifte bulundu. Harcama limitine takılan Siyah-Beyazlı yönetim, paraya ihtiyacı olmasına rağmen gelen teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi.

Korsana yasa geliyor Korsana yasa geliyor ‘Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda korsan yayın ve bahis konusu gündeme geldi. Spor Yasası’nda korsan yayınla ilgili bir yasa düzenlemesi yapılması kararı alındı. Yasada korsan yayını yapan ve bu yayınları izleyenlere hapis ile para cezası verilecek.

Galatasaraylı bir yönetici, Juan Jesus için Roma'da Galatasaraylı bir yönetici, Juan Jesus için Roma'da Luyindama'nın yerine sol ayaklı stoper arayışında olan Galatasaray'ın Juan Jesus'u kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi.

Gelen teklifleri reddedince başkanı kızdırdı Gelen teklifleri reddedince başkanı kızdırdı Beşiktaş'ın MLS'ten transfer teklifi alan oyuncusu Tyler Boyd'nun tutumu Başkan Çebi'yi kızdırdı.