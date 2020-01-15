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aksam.com.tr
  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 10:21
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  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 10:21

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'de Barcelona'yı konuk edecek

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'de Barcelona'yı konuk edecek

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 20. hafta maçında Fenerbahçe Beko, yarın İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 8 galibiyet, 11 yenilgiyle 10. sırada yer alan sarı-lacivertliler, son üç maçını kazanarak çıkışa geçti. Barcelona ise ligde 13 galibiyet, 6 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor.

- Avrupa'da 529. maç

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 529. maçına yarın Barcelona karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 528 karşılaşmada 303 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 326 maçın 192'sini kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

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