Fenerbahçe Beko, TDS Baskonia'ya konuk oluyor

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de kaybettiği Konyaspor maçı sonrası teknik direktör Erol Bulut'un ilk 11 ve oyuncu değişikliği tercihleri eleştiri konusu olmuştu. Alternatifli bir kadroya sahip olan Bulut, Gençlerbirliği maçında Sinan Gümüş'ü ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

Abdullah Avcı milli yıldızları bekliyor

Trabzonspor'un yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı bir yandan eldeki mevcut oyuncuları hazırlarken, diğer yandan milli takımdan gelecek isimlerin yolunu gözlüyor. Üstelik gelenlerin durumunun nasıl olacağını da merakla bekliyor.