Fenerbahçe Beko, TDS Baskonia'ya konuk oluyor

Buesa Arena'daki karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
Ligde 8 maçta dörder galibiyet ve yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 9. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 6 maçta 2 galibiyet elde edebildi. 8. hafta bir başka İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olan sarı-lacivertli takım, sahadan 42 sayı farkla 97-55 mağlup ayrılmıştı.
TDS Baskonia ise 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 14. sırada yer alıyor. İspanya temsilcisi son 3 maçında rakiplerine yenildi.
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de kaybettiği Konyaspor maçı sonrası teknik direktör Erol Bulut'un ilk 11 ve oyuncu değişikliği tercihleri eleştiri konusu olmuştu. Alternatifli bir kadroya sahip olan Bulut, Gençlerbirliği maçında Sinan Gümüş'ü ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.
Galatasaray Genel Kurulu'nun Mustafa Cengiz yönetimi hakkındaki ibrasızlık kararı mahkeme tarafından iptal edildi.
Trabzonspor'un yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı bir yandan eldeki mevcut oyuncuları hazırlarken, diğer yandan milli takımdan gelecek isimlerin yolunu gözlüyor. Üstelik gelenlerin durumunun nasıl olacağını da merakla bekliyor.
Kulüpler Birliği Vakfı, koronavirüs nedeniyle sahaya çıkamayan takımlar için ortaya sunduğu hükmen mağlubiyet formülü için 3 farklı öneri etrafında birleşti.
Yıldız futbolcu son 2 haftalık antrenman performansıyla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı. Takımdaki Kovid-19 krizine çare arayan Sergen Yalçın'ın, Başakşehir maçında Ljajic'e forma vermeyi planladığı ortaya çıktı
Sosyal medyadan 'kartal' paylaşan İtalyan golcünün Beşiktaş'tan haber beklediği kaydedildi. Yönetimin ise konuyu tekrar Sergen Yalçın ile görüştüğü bildirildi.