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  3. Fenerbahçe Beko, Pavlos Giannakapoulos Turnuvası'nda 4. oldu

Fenerbahçe Beko, Pavlos Giannakapoulos Turnuvası'nda 4. oldu

Fenerbahçe Beko, Pavlos Giannakapoulos Turnuvası'nda 4. oldu

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Pavlos Giannakapoulos Turnuvası'nın üçüncülük maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 84-74 yenildi ve turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

Panathinaikos'un ev sahipliğinde Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın üçüncülük maçında sarı-lacivertli takım, Yunan rakibi karşısında ilk yarıyı 48-33 geride tamamladı. Sarı-lacivertliler, sahadan 84-74 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Ahmet Düverioğlu 14, Berkay Candan 13, Tarık Biberovic ise 11 sayı üreterek çift hanelere ulaşan isimler oldu.

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