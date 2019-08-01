Fenerbahçe Beko, Marko Guduric'e teşekkür etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyun kurucunun kariyerine Memphis Grizzlies'ta devam edeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"İki sezon boyunca formamıza en iyi şekilde hizmet eden Marko Guduric, bugünden itibaren Fenerbahçe ismini NBA'de temsil eden oyuncular arasına katılmıştır. Guduric'e, çubuklu formaya katkıları için teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine sonsuz başarılar dileriz."
2 hafta önce ağabeyi Farid Zidane'ı kaybeden Zinedine Zidane'ın psikolojik olarak bunalıma girdiği belirtildi.
Transferin durgun ekiplerinden Beşiktaş, şu ana kadar sadece Tyler Boyd ve Douglas’a imza attırdı. Sol stoper ve forvet için de girişimlerini sürdüren Siyah-Beyazlılar için Portekiz basınından çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Record gazetesi, Beşiktaş’ın eski golcüsü Vincent Aboubakar’ı yeniden kadrosuna katacağını yazdı.
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