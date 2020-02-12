Fenerbahçe Beko kupada yoluna devam ediyor

Sarı-lacivertliler, yarı finalde Türk Telekom ile karşılaşacak.
Karşılaşmaya Prewitt'in basketleriyle başlayan Teksüt Bandırma, ilk 5 dakikayı 13-9 üstün geçti. Kalan bölümde Sloukas-Vesely ikilisiyle skorlar üreten Fenerbahçe Beko, Yunan oyun kurucusunun son saniye üçlüğüyle eşitliği sağladı (22-22) ve ilk çeyrek bu skorla sonuçlandı.
Müsabakanın ikinci çeyreğine Sloukas'ın art arda bulduğu isabetlerle giren Fenerbahçe Beko, 14. dakikada Ali Muhammed'in üçlüğüyle farkı çift hanelere yükseltti: 34-24. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 46-32 önde gitti.
Maçın ikinci yarısına Melih Mahmutoğlu'nun üçlükleriyle giren Fenerbahçe Beko, 25. dakikada Ali Muhammed'in dış atışıyla farkı 20 sayıya taşıdı: 62-42. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, final periyoduna da 79-52 önde girdi.
Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 100-70 galip ayrıldı.
DÖRTLÜ FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
14 Şubat Cuma:
17.30 Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray Doğa Sigorta
20.30 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Kerem Baki
Fenerbahçe Beko: Sloukas 16, Nunnally 16, Kalinic 6, Thomas, Vesely 15, Ahmet Düverioğlu 8, Melih Mahmutoğlu 18, Ali Muhammed 12, Berkay Candan 2, Egehan Arna 5, Ekrem Sancaklı 2, Ergi Tırpancı
Teksüt Bandırma: Smith 12, Kalinoski 9, Hummer 8, Prewitt 10, Terry 15, Şehmus Hazer 5, Erkan Yılmaz, Alperen Şengün 2, Furkan Haltalı 4, Sadık Emir Kabaca, Atakan Erdek 5
1. Periyot: 22-22
Devre: 46-32
3. Periyot: 79-52
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