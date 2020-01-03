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  3. Fenerbahçe Beko, James Nunnaly'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, James Nunnaly'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, James Nunnaly'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, Birleşik Amerikalı forvet James Nunnally ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

Konuyla ilgili Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

“Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında formamızı giyen Birleşik Amerikalı forvet James Nunnally ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.

14 Temmuz 1990 tarihinde San Jose California’da dünyaya gelen James Nunnally, 2.01 boyunda ve hem 2 hem de 3 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor.

Bu anlaşmanın kulübümüze ve James Nunnally’e hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla başarılar diliyoruz.”


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