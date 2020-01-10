Fenerbahçe Beko İspanyol ekibini farklı mağlup etti

SPOR GÜNDEMİ

'Schalke olmazsa gelirim' 'Schalke olmazsa gelirim' Everton’dan her an ayrılması beklenen Cenk Tosun, Ozan Kabak’ın takımı Schalke ile görüştüğünü belirterek, “Ben de oynamak istiyorum. Schalke’nin iyi bir önerisi var. Olmazsa geri dönerim” dedi.

Seri'ye Napoli kancası Seri'ye Napoli kancası GALATASARAY’IN sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Seri’ye Lyon’un ardından Napoli de talip oldu.

'Renkli dünya güzeldir' 'Renkli dünya güzeldir' Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Tek renkli değil, çok renkli bir dünya güzeldir. Geleneksel sporların yaşatılması Dünya barışına da katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Ryan Babel: 'Ayrılık kararı bana ait değildi' Ryan Babel: 'Ayrılık kararı bana ait değildi' Ryan Babel, Ajax'a transferini tamamlamak için gittiği Hollanda'da ilk açıklamalarını yaptı.

Yıldızların parası koleje gidecek Yıldızların parası koleje gidecek Çağlar Söyüncü 40, Cengiz Ünder 35 milyon euro. İki oyuncuya da Avrupa’nın devlerinden teklifler var. Satılırlarsa yüzde 5 yetiştirme payı Altınordu’nun kasasına girecek ve okul yapımına harcanacak.

12 taksitle üyelik 12 taksitle üyelik SMS göndererek üyelerinden 500 TL yardım isteyen Fenerbahçe, şimdi de başka bir kampanya başlattı. Mali anlamda sıkıntılı bir süreç geçiren yönetim, iki banka ile anlaşarak 12 taksitle üyelik şansı sundu.