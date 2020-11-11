Fenerbahçe Beko, İspanya deplasmanında

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında 12 Kasım Perşembe güni İspanya'nın Barcelona ekibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
Fenerbahçe Beko, ligde çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Barcelona ise oynadığı 7 maçın 6'sını kazandı, birinde mağlup oldu.
- Avrupa kupalarında 545. maçı
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 545. maçını Barselona ile yapacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 544 karşılaşmanın 312'ini kazandı, 232'sini ise kaybetti.
Avrupa Ligi'nde ise 342 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 201 galibiyet ve 141 mağlubiyet yaşadı.
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