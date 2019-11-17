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  3. Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ'ı mağlup etmeyi başardı

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ'ı mağlup etmeyi başardı

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ'ı mağlup etmeyi başardı

ING Basketbol Süper Ligi 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda TOFAŞ'ı 82-76 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Phillip ve Williams ile etkili olan TOFAŞ, 3. dakikayı 6-4 önde geçti. Rakibinin bu başlangıcına Melih Mahmutoğlu ve Westermann'ın dış atışlardan ürettiği sayılarla karşılık veren Fenerbahçe Beko, lehine çevirdiği skoru bir anda 6. dakikada 6 sayıya çıkardı: 8-14. Bu dakikadan itibaren oyun kontrolünü iyice eline alan sarı-lacivertliler, çeyreği 25-13 önde kapattı.

İkinci çeyreğe Williams ve Barış Ermiş'in skor katkısıyla başlayan TOFAŞ, 14. dakikada farkı 7'ye (22-29) indirdi. Mejia ve White'nin üç sayılık basketleriyle üzerindeki baskıyı kıran Bursa ekibi, 17. dakikada farkı 4'e düşürdü: 27-31. Kalan dakikalarda Melih Mahmutoğlu'nun set hücumlarıyla TOFAŞ'ın skorda kendisine yaklaşmasına engel olan Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı 38-32 üstün tamamlayarak soyunma odasına gitti.

Üçüncü çeyrekte özellikle kısa oyuncularını iyi kullanan Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu, Kalinic ve Lauvergne ile etkili olarak 23. dakikada farkı tekrar çift hanelere çıkardı: 35-45. Rakibini baskıyla iyice oyun disiplininden koparan sarı-lacivertliler, Sloukas'ın da devreye girmesiyle 28. dakikada farkı 17'ye (44-61) çıkardı. Bu çeyrekte iyi oyunu sürdüren Fenerbahçe Beko, final periyoduna 68-46 önde girdi.

Son çeyrekte Melih Mahmutoğlu'nun kontrollü oyunlarıyla 36. dakikaya kadar farkı koruyan (60-76) Fenerbahçe Beko'ya, seyircinin yoğun desteğiyle Mejia'yı devreye sokarak karşılık veren TOFAŞ, 38. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 67-76. Dışarıdan White, pota altından Muhsin Yaşar ile enerjisini sonuna kadar kullanan Bursa temsilcisi 8 saniye kala farkı 4'e indirse de karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 82-76 kazanmayı bildi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Keseratar, Semih Vural, Serhat Büker

TOFAŞ: Berk Uğurlu 2, White 12, Phillip 18, Lojeski 3, Williams 7, Berkan Durmaz 2, Barış Ermiş 11, Mejia 13, Muhsin Yaşar 8

Fenerbahçe Beko: Westermann 9, Melih Mahmutoğlu 29, Sloukas 7, Ahmet Düverioğlu 15, Lauvergne 8, Kalinic 7, Williams 2, Berkan Candan 5, Ali Muhammed

1. Periyot: 13-25

Devre: 32-38

3. Periyot: 46-68


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