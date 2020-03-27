Fenerbahçe Beko İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer: Koronavirüs testim pozitif çıktı

‘Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Tat ve koku alamama ve çok hafif öksürük dışında herhangi bir sorunum yok’ diyen İlker Üçer’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
Fenerbahçe: "Basketbol Takımı'nda 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide COVID-19 test sonuçlarının pozitif olduğu görülmüştür."
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezon sonunda Loris Karius ile yolların ayrılacağını yinelerken scout ekibinin, Alman file bekçisinin yerine 4 ismi izlediğini ve bunların ikisinin yerli kaleci olduğunu açıkladı.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını Süper Lig'de de yayılmaya devam ediyor.
Fenerbahçe Beko İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüs testi sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.
Nihat Özdemir, “Hele bir 2 Nisan'ı görelim, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre oturup şartları bir daha değerlendiririz. Şu anda olmayan şeyler üzerinden polemik ve kavga ortamı yaratmak yanlış” dedi.
Yönetim, anlaşma aşamasına geldiği Erol Bulut'un etrafını güçlü isimlerle doldurmayı planlıyor. Bu konuda Dirk Kuyt ismi ön plana çıktı. Feyenoord'un altyapısında hocalık yapan Hollandalı'ya teklif gitti: “Düşünmek için bana süre verin” dedi.