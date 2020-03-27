Fenerbahçe Beko İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer: Koronavirüs testim pozitif çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'den kötü haber! 4 isimde koronavirüs çıktı Fenerbahçe'den kötü haber! 4 isimde koronavirüs çıktı Fenerbahçe: "Basketbol Takımı'nda 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide COVID-19 test sonuçlarının pozitif olduğu görülmüştür."

Cimbom'da bir koronavirüs vakası daha! Cimbom'da bir koronavirüs vakası daha! Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TRANSFER! '4'ünü izliyoruz' dedi ve tek tek açıkladı TRANSFER! '4'ünü izliyoruz' dedi ve tek tek açıkladı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezon sonunda Loris Karius ile yolların ayrılacağını yinelerken scout ekibinin, Alman file bekçisinin yerine 4 ismi izlediğini ve bunların ikisinin yerli kaleci olduğunu açıkladı.

Koronavirüs Süper Lig'de bir kulübe daha sıçradı Koronavirüs Süper Lig'de bir kulübe daha sıçradı Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını Süper Lig'de de yayılmaya devam ediyor.

'Koronavirüs testim pozitif çıktı' 'Koronavirüs testim pozitif çıktı' Fenerbahçe Beko İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüs testi sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2 Nisan'ı görelim TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2 Nisan'ı görelim Nihat Özdemir, “Hele bir 2 Nisan'ı görelim, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre oturup şartları bir daha değerlendiririz. Şu anda olmayan şeyler üzerinden polemik ve kavga ortamı yaratmak yanlış” dedi.