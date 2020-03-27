  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda, koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı
  • 27 Mart 2020 Cuma 16:24
  • |
  • 27 Mart 2020 Cuma 16:24

Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda, koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı

Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda, koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı

Paylaş

Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda, koronavirüs testlerinin negatif çıktığını ve hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda, koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Renda, 14 günlük karantina sürecinin tamamlamak için dinlenmeye çekileceğini açıkladı.

Renda’nın yaptığı açıklama şu şekilde:

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Antalyaspor'dan Yusuf Günay, Fenerbahçe ve Kayserispor mesajı

title

G.Saray'dan F.Bahçe'ye mesaj: Geçmiş olsun

title

Fenerbahçe'den açıklama geldi! 4 isimde koronavirüs testi pozitif çıktı

Gaziantep FK'nin yıldızlarından 'evde kal' çağrısı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'den kötü haber! 4 isimde koronavirüs çıktı
Fenerbahçe'den kötü haber! 4 isimde koronavirüs çıktı

Fenerbahçe'den kötü haber! 4 isimde koronavirüs çıktı

Fenerbahçe: "Basketbol Takımı'nda 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide COVID-19 test sonuçlarının pozitif olduğu görülmüştür."

Cimbom'da bir koronavirüs vakası daha!
Cimbom'da bir koronavirüs vakası daha!

Cimbom'da bir koronavirüs vakası daha!

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TRANSFER! '4'ünü izliyoruz' dedi ve tek tek açıkladı
TRANSFER! '4'ünü izliyoruz' dedi ve tek tek açıkladı

TRANSFER! '4'ünü izliyoruz' dedi ve tek tek açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezon sonunda Loris Karius ile yolların ayrılacağını yinelerken scout ekibinin, Alman file bekçisinin yerine 4 ismi izlediğini ve bunların ikisinin yerli kaleci olduğunu açıkladı.

Koronavirüs Süper Lig'de bir kulübe daha sıçradı
Koronavirüs Süper Lig'de bir kulübe daha sıçradı

Koronavirüs Süper Lig'de bir kulübe daha sıçradı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını Süper Lig'de de yayılmaya devam ediyor.

'Koronavirüs testim pozitif çıktı'
'Koronavirüs testim pozitif çıktı'

'Koronavirüs testim pozitif çıktı'

Fenerbahçe Beko İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüs testi sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2 Nisan'ı görelim
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2 Nisan'ı görelim

TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2 Nisan'ı görelim

Nihat Özdemir, “Hele bir 2 Nisan'ı görelim, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre oturup şartları bir daha değerlendiririz. Şu anda olmayan şeyler üzerinden polemik ve kavga ortamı yaratmak yanlış” dedi.

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt planı
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt planı

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt planı

Yönetim, anlaşma aşamasına geldiği Erol Bulut'un etrafını güçlü isimlerle doldurmayı planlıyor. Bu konuda Dirk Kuyt ismi ön plana çıktı. Feyenoord'un altyapısında hocalık yapan Hollandalı'ya teklif gitti: “Düşünmek için bana süre verin” dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.