Fenerbahçe Beko Euroleague'de 9. mağlubiyetini aldı

Fenerbahçe, THY Euroleague'in 14. haftasında Ülker Arena'da Olimpia Milano'yu konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip 79-71 kazandı.
Başabaş mücadeleye sahne olan ilk çeyrek Milano'nun 26-25'lik üstünlüğü ile sona erdi. Karşılıklı basketlerin yaşandığı ikinci çeyreği Fenerbahçe 44-35 geride kapattı.
Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü eline alan Milano farkı 20'ye çıkardı ve son çeyreğe 68-48 önde girdi. Farkın kapanmasına izin vermeyen konuk ekip karşılaşmayı 79-71 kazandı.
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de bu sezon 9. mağlubiyetini aldı. Konuk ekip ise 8. galibiyetini aldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin gündemi ve takımın son durumu üzerine FB TV'ye açıklamalarda bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Göztepe ile Bursaspor, İzmir'de kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1, normal süresi ise 3-3 sona erdi. Maçın son anlarında attığı golle karşılaşmanın uzamasını sağlayan Bursaspor, uzatmanın ilk devresinde bulduğu golle de 4-3 öne geçti. Göztepe, 4-4'ü yakalasa da Bursaspor, uzatmanın son anlarında bir kez daha öne geçti ve maçtan 5-4 galip ayrıldı.
THY Euroleague'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Olimpia Milano'ya 79-71 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu sezonki 9. kez yenilgiye uğradı.
Koronavirüs pandemisi her alanda olduğu gibi spor dünyasına da damgasını vurdu. Pandeminin gölgesi altında geçen 2020'de yaşananları sizler için derledik. İşte 2020'den öne çıkanlar...
• Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonu oldu
• Kobe Bryant, Diego Armando Maradona ve Paolo Rossi gibi sporun efsane isimleri hayatlarını kaybetti.
• Konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, 20 yılı aşkın sürenin ardından rakibini Kadıköy'de yenerek tarihi bir galibiyet elde etti.
• İstanbul, 9 yıl sonra yeniden Formula 1 takvimine dahil edildi.
Süper Lig'de ertelenen 6. hafta maçında MKE Ankaragücü konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Ev sahibi ekip ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.