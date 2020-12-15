Fenerbahçe Beko Euroleague'de 9. mağlubiyetini aldı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Göztepe ile Bursaspor, İzmir'de kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1, normal süresi ise 3-3 sona erdi. Maçın son anlarında attığı golle karşılaşmanın uzamasını sağlayan Bursaspor, uzatmanın ilk devresinde bulduğu golle de 4-3 öne geçti. Göztepe, 4-4'ü yakalasa da Bursaspor, uzatmanın son anlarında bir kez daha öne geçti ve maçtan 5-4 galip ayrıldı.

THY Euroleague'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Olimpia Milano'ya 79-71 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu sezonki 9. kez yenilgiye uğradı.

Bir bakışta 2020: Spor dünyasında neler oldu?

Koronavirüs pandemisi her alanda olduğu gibi spor dünyasına da damgasını vurdu. Pandeminin gölgesi altında geçen 2020'de yaşananları sizler için derledik. İşte 2020'den öne çıkanlar...

• Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonu oldu

• Kobe Bryant, Diego Armando Maradona ve Paolo Rossi gibi sporun efsane isimleri hayatlarını kaybetti.

• Konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, 20 yılı aşkın sürenin ardından rakibini Kadıköy'de yenerek tarihi bir galibiyet elde etti.

• İstanbul, 9 yıl sonra yeniden Formula 1 takvimine dahil edildi.