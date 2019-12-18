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Fenerbahçe Beko direndi ama süre yetmedi

Fenerbahçe Beko direndi ama süre yetmedi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 14. haftasında Panathinaikos ile deplasmanına çıktı. Maçın son anlarında büyük direnç gösteren sarı lacivertliler sahadan 81-78'lik mağlubiyetle ayrılmaktan kurtulamadı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 14. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 81-78 yenildi. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip ligdeki 9. yenilgisini, Panathinaikos ise 9. galibiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya iki oyun kurucusu Fredette ve Calathes'in sayılarıyla başlayan Panathinaikos, ilk 5 dakikayı 15-10 üstün geçti. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle devam etti ve ev sahibi ekip, ilk çeyreği 22-21 üstün tamamladı.

Mücadelenin ikinci çeyreğine iyi başlayan Fenerbahçe Beko oldu. Sloukas'ın 12. dakikadaki üçlüğüyle öne geçen (26-24) sarı-lacivertliler, üstünlüğünü periyot sonuna kadar sürdürdü ve soyunma odasına 46-42 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına Panathinaikos, Calathes ve Thomas'ın sayılarıyla başlarken, Fredette'nin 23. dakikadaki basketiyle 50-48 öne geçti. Savunma sertliğini artıran Yunanistan temsilcisi, 27. dakikada Calathes'in basketiyle farkı 9 sayıya çıkardı: 62-53. Ev sahibi ekip, son çeyreğe 65-57 üstün girdi.

Son periyoda karşılıklı basketlerle girildi. Panathinaikos, 36. dakikaya kadar farkı korurken, Fenerbahçe Beko savunmasını sertleştirdi ve Westermann önderliğinde sayılar üretti. Sarı-lacivertliler, Ahmet Düverioğlu'nun 37. dakikadaki basketiyle farkı 4 sayıya indirdi: 74-70. De Colo ve Datome ile üst üste basketler bulan Fenerbahçe Beko, bitime 1 dakika kala farkı 2 sayıya indirdi: 76-74. Kalan bölümde her iki takım da taktik faullere giderken, Panathinaikos avantajını korudu ve parkeden 81-78 galip ayrıldı.

Salon: OAKA

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Tomislav Hordov (Hırvatistan)

Panathinaikos: Calathes 15, Fredette 22, Papapetrou 8, Thomas 13, Papagiannis 10, Rice 6, Johnson, Brown 3, Wiley 2, Mitoglou 2, Bentil

Fenerbahçe Beko: Sloukas 15, De Colo 13, Datome 7, Williams 8, Lauvergne 11, Westermann 7, Melih Mahmutoğlu 7, Kalinic 6, Ahmet Düverioğlu 4

1. Periyot: 22-21

Devre: 42-46

3. Periyot: 65-57

Beş faulle çıkan: 36.29 Calathes (Panathinaikos)


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