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aksam.com.tr
  • 13 Kasım 2020 Cuma 00:56
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Fenerbahçe Beko deplasmanda Barcelona'ya 97-55 mağlup oldu

Fenerbahçe Beko deplasmanda Barcelona'ya 97-55 mağlup oldu

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THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Barcelona'ya farklı mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nin 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Barcelona’ya 42 sayı farkla 97-55 mağlup oldu.

Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 28-17 önde kapatan Barcelona, rakibinin ilk beş dakikasında üç sayı üretebildiği ikinci periyotta farkı daha da açarak soyunma odasına 51-29 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte 14 sayılık seri yakalayan ve son periyoda 69-38 önde giren İspanyol ekibi, salondan 97-55 galip ayrıldı.

Ev sahibi takımda, 25 sayıyla oynayan Kyle Kuric maçın en skorer ismi olurken, Rolands Smits 20, Nikola Mirotic 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Sarı-lacivertli ekipte, Lorenzo Brown 10, Leo Westermann 9 sayıyla maçı tamamladı.

Fenerbahçe Beko, ligde bu sezon 4. mağlubiyetini aldı, sezona iyi başlayan Barcelona ise 7. galibiyetini elde etti.

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