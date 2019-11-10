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  3. Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Sompo Sigorta'yı mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Sompo Sigorta'yı mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Sompo Sigorta'yı mağlup etti

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, derbi maçta konuk ettiği Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 84-80 yendi.

Karşılaşmaya pota altını iyi kullanarak başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikada 9 sayılık fark yakaladı: 13-4. Thedore'un etkili oyunuyla siyah-beyazlılar farkı indirmesine rağmen, Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 20-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, dış şutlarda çok düşük yüzdeyle hücum eden rakibi karşısında 11. dakikada 22-20 öne geçti. Üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar, soyunma odasına 38-36 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takım da boyalı alandan sayılar üretti ve 25. dakikada skora denge geldi: 45-45. İyi savunma yapan ve hücumlardan boş dönmeyen Beşiktaş Sompo Sigorta, 27. dakikada farkı 6'ya (52-46) çıkardı. Siyah-beyazlılar, İsmet Akpınar'ın dış şutlardan bulduğu basketlerle final periyoduna 58-52 önde girdi.

Son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. Ali Muhammed ve Kalinic'in basketleriyle Fenerbahçe Beko, maça 34. dakikada dengeyi getirdi: 65-65. Kalinic'in 3 sayılık basketiyle 35. dakikada öne geçen (68-65) Fenerbahçe Beko'ya, potaya giderek basketlerle cevap veren Beşiktaş Sompo Sigorta, bitime 1 dakika 46 saniye kala 75-74'lük skorla üstünlüğü tekrar eline geçirdi. Serbest atış çizgisine giderek üst üste 6 sayı bulan Fenerbahçe Beko, bitime 50 saniye kala 80-75 üstünlük sağladı. Hücumda basit top kayıpları yapan sarı-lacivertliler karşısında hızlı hücumlarla sayılar üreten Beşiktaş Sompo Sigorta, son 24 saniyede farkı 1'e (80-79) indirdi. Taktik faullerde hata yapmayan Fenerbahçe Beko, sahadan 84-80 galip ayrıldı.

Salon: Ülker

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Polat Parlak

Fenerbahçe Beko: Westermann 8, Melih Mahmutoğlu 3, Kalinic 14, Lauvergne 10, Ahmet Düverioğlu 17, Sloukas 17, Berkay Candan, Ali Muhammed 13, Stimac 2

Beşiktaş Sompo Sigorta: Theodore 18, İsmet Akpınar 15, McKissic 12, Burak Can Yıldızlı, Samet Geyik, Gotcher 3, Ömer Utku Al, Mc Adoo 24, Oğuz Savaş, Durisic 8

1. Çeyrek: 20-17

Devre: 36-38

3. Çeyrek: 52-58


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