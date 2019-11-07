Fenerbahçe Beko Bayern Münih maçı şifresiz mi? Fenerbahçe Beko Bayern Münih saat kaçta?

Fenerbahçe Beko Bayern Munih maçı şifresiz mi? sorusu taraftarlar tarafından arama motorunda araştırılıyor. THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Almanya temsilcisi Bayern Münih ile sahasında karşılaşıyor. Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan sarı lacivertliler geride kalan 6 haftada bir galibiyet elde edebildi. Fenerbahçe Beko Bayern Munih maçı şifresiz mi, saat kaçta? merak ediliyor. İşte yanıtı..

FENERBAHÇE BEKO BAYERN MUNİH ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Beko Bayern Munih mücadelesi 8 Kasım Cuma günü (yarın) 20:45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Mücadele beIN Sports Haber tarafından şifresiz ve canlı yayınlanacak.

AVRUPA'DA 516. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 516. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 515 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 219 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi’nde ise 313 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 128 kez mağlup oldu.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de geride bıraktığımız çift maç haftasında istediği sonuçları alamadı. 30 Ekim Çarşamba günü Maccabi FOX’a konuk olan temscilcimiz, rakibine 67-55 yenildi. Fenerbahçe Beko, 1 Kasım Cuma günü ise Zalgiris Kaunas’ı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırladı. Mücadelenin büyük bölümünü önde götüren Fenerbahçe Beko, rakibinin son bölümdeki 0-10’luk serisine engel olamayarak müsabakadan 76-79 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Beko’nun altı maç sonunda bir galibiyeti bulunuyor.